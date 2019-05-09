Внимание каждому
Подготовка к проведению республиканских мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, началась в феврале этого года. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов рассказал о новых подходах в проведении этого события.
– Мы очень тщательно готовимся к этой святой дате. Событий много, в этом году праздник будет ещё более ярким и насыщенным. Особого внимания заслуживают, конечно, наши ветераны. К сожалению, их с каждым годом становится всё меньше и меньше. Мы в этом году изменили подход в работе с ними, постараемся уделить большее внимание каждому, – сказал Сергей Витальевич.
Сегодня в Удмуртии проживает 438 ветеранов – это участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Администрация Главы и Правительства УР совместно с Министерством социальной политики и труда Удмуртии разработали отдельные меры по поддержке ветеранов. По распоряжению главы региона в канун праздника ветераны получат единовременную денежную выплату в размере двух тысяч рублей. Сергей Смирнов отметил, что в республике в последние годы такую выплату ветераны получили только на 70-летие Победы. Тогда она составляла одну тысячу рублей.
Кроме этого, накануне Дня Победы ветераны получат памятные подарки и продуктовые наборы от имени Главы и Правительства Удмуртии. Вручат подарки руководители министерств и ведомств республики, депутаты и главы районов. 9 мая сопровождать ветеранов будут волонтёры Победы, которые в последующем также станут оказывать адресную помощь.
«Транспорт ветерана»
Ставшая традиционной в Ижевске акция «Транспорт ветерана» в этом году расширит свою географию. Неравнодушные автомобилисты со всей республики будут бесплатно довозить ветеранов и их сопровождающих до места проведения праздничных мероприятий. К тому же, как рассказал Сергей Смирнов, в этот раз поменяется и система проведения акции:
– В этом году водители будут оказывать адресную помощь. Если раньше автомобили стояли в определённых местах по городу, то в этот раз мы каждую машину закрепим персонально за ветераном. Каждого почётного пассажира заберут с адреса проживания, привезут к местам празднования и отвезут обратно.
Распознать машины, участвующие в акции, можно будет по специальным табличкам «Транспорт ветерана» на лобовом стекле. Также организаторы планируют наклеить на капоты машин большие георгиевские ленты. Перед выездом все водители пройдут проверку сотрудников ГИБДД.
– Очень важно, чтобы к этой акции подключилось как можно больше людей. Набор волонтёров продолжается. Сейчас мы видим, что по количеству поданных заявок мы обеспечиваем транспортом всех ветеранов, но хотелось, чтобы присоединялось ещё больше неравнодушных жителей, – сказал Сергей Смирнов.
Особенности празднования
К празднованию 74-й годовщины победы в республике разработан единый сайт (9may.izh.ru), где размещена подробная программа мероприятий. Основные торжества пройдут в столице Удмуртии.
– Мы в этом году расширяем и географию нашего празднования, и содержание. Наряду с традиционными мероприятиями, такими как Парад Победы, всероссийская акция памяти «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», пройдут новые события, – сказал руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии.
Празднование охватит ещё больше территорий Ижевска. К площади у здания Госсовета, парковке у Дома правительства, набережной Ижевского пруда, Летнему саду им. М. Горького и другим точкам города добавятся сквер «Открытый сад» и площадь у гипермаркета «Магнит» в Устиновском районе. Особенностью всех площадок этого года станут интерактивность, вовлечение граждан.
Как отметил Сергей Смирнов, особое внимание будет уделено акции «Бессмертный полк»:
– Мы приложим все усилия для того, чтобы у всех граждан была возможность принять участие. Информация, где можно изготовить штендер, во сколько начнётся шествие и где будет старт, размещена также на едином сайте.
Ожидается, что количество участников Парада Победы в этом году возрастёт. Однако если у жителей республики не будет возможности прийти 9 мая, то они смогут увидеть генеральную репетицию, которая пройдёт вечером 7 мая.
Парад и акция «Бессмертный полк» пройдут традиционно по улице Пушкинской. Но в связи с ремонтом Центральной площади маршрут шествия продлён до администрации Ижевска. А сцена и две гостевые трибуны будут установлены возле здания правительства, стены которого украсят тематическими баннерами.
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