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День Победы в Удмуртии будет теплым

6 мая
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7 и 8 мая местами по республике ожидаются грозы.

Victory day 2325938 960 720 День Победы в Удмуртии будет теплым

День Победы в Удмуртии будет теплым. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«Погода предстоящей недели будет теплой. Небольшие кратковременные дожди вероятны в период с понедельника по среду», - рассказали синоптики.

7 и 8 мая местами по республике ожидаются грозы. При этом столбики термометров будут подниматься до +20, +24 градусов по Цельсию.

В День Победы ожидается до +25, +26 градусов. После 9 мая осадков не прогнозируется, а температура воздуха будет расти.

Фото: Pixabay

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