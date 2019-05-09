День Победы в Удмуртии будет теплым. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
«Погода предстоящей недели будет теплой. Небольшие кратковременные дожди вероятны в период с понедельника по среду», - рассказали синоптики.
7 и 8 мая местами по республике ожидаются грозы. При этом столбики термометров будут подниматься до +20, +24 градусов по Цельсию.
В День Победы ожидается до +25, +26 градусов. После 9 мая осадков не прогнозируется, а температура воздуха будет расти.
Фото: Pixabay
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