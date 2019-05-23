На вопросы ответят специалисты ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской Республике» Минтруда России, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республики, регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, а также Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.
Время проведения мероприятия: с 9:00 до 12:00.
Адреса проведения Дня открытых дверей: г. Ижевск: ул. Свердлова, д. 22., тел. (3412) 65-65-13 г. Можга: ул. Короленко, д. 52, т. (341-39) 32-037 г. Сарапул: ул. К. Маркса, д. 84, т. (341-47) 33-994 г. Глазов: ул. М. Гвардии, д. 11, т. (341-41) 36-600
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