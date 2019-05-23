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День открытых дверей по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.

17 мая
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22 мая 2019 года, в среду, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике» Минтруда России проводит Единый день открытых дверей по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.

Disabled disabled human being driving help lame handicap mobile constant nursing home 642349 День открытых дверей по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.

На вопросы ответят специалисты ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской Республике» Минтруда России, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республики, регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, а также Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Время проведения мероприятия: с 9:00 до 12:00.

Адреса проведения Дня открытых дверей: г. Ижевск: ул. Свердлова, д. 22., тел. (3412) 65-65-13 г. Можга: ул. Короленко, д. 52, т. (341-39) 32-037 г. Сарапул: ул. К. Маркса, д. 84, т. (341-47) 33-994 г. Глазов: ул. М. Гвардии, д. 11, т. (341-41) 36-600

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