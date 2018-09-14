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День оружейников: родом из Ижевска

14 сентября
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Ежегодно 19 сентября в России отмечается профессиональный праздник - День оружейника. Он был установлен Указом Президента России Дмитрия Медведева от 3 декабря 2011 года.

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С 2012 года профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия, отмечается ежегодно. Дата празднования 19 сентября выбрана в честь дня почитания Православной церковью архангела Михаила как покровителя небесного воинства.

В пользу этого решения послужило и то, что сентябрь связан с крупнейшим в России местом в XVI-XVII веках производства и хранения оружия Оружейной палатой Московского Кремля (согласно исторической справке музейного комплекса «Московский Кремль»). В документах тех лет она именовалась «оружничая», подчёркивая, что всё имущество и само здание находились в ведении особого придворного чина - оружничего. В его обязанности входило хранение великокняжеского вооружения, организация производства и закупка оружия, а также последующее его распределение в полки. И хотя точная дата образования самой палаты неизвестна, пост оружничего впервые упоминается в сентябре 1508 года источниках, дошедших до наших дней.

Как известно, утверждение праздника на государственном уровне состоялось благодаря беседе Михаила Калашникова с Владимиром Путиным 25 мая 2010 года во время экскурсии Главы Правительства России по оборонным предприятиям Ижевска.

«Мы стремимся делать всё, чтобы Россия занимала достойное место на рынке вооружений, - сказал тогда конструктор. - Просим вас сделать день, чтобы раз в году мы могли собираться и подводить итоги. Такой своеобразный день оружейников».

Премьер-министр обещал, что такой день появится в календаре, тем более что с подобной просьбой выступил также Союз российских оружейников, почётным президентом которого являлся Михаил Тимофеевич Калашников.

Нынче в рамках празднования Дня оружейника в Ижевске пройдет специализированный форум. Его ключевой темой станут повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий отрасли. Для Ижевска этот праздник имеет особое значение. Сейчас в столице Удмуртии производится 95 процентов российского и 10 процентов мирового рынка стрелкового оружия, 70 процентов ракетно-зенитных комплексов. Объём производства продукции оборонных предприятий Удмуртии в 2017 году составил более 115 миллиардов рублей. В 2018 году впервые подготовлена обширная программа празднования.

Энвиль Касимов главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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