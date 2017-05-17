18 мая в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки графики и живописи из коллекции музея на тему детства «Он такой же, как и я».
Как сообщают в музее, в экспозицию вошли произведения с первой половины XIX века до конца века ХХ. Одной из значимых картин выставки является «Портрет мальчика» неизвестного художника, созданный в первой половине XIX в. и поступивший в Ижевск из Румянцевского музея.
Изобразительное искусство XIX-XX веков позволяет увидеть детей предыдущих эпох, когда не было фотоаппаратов или техника считалась удовольствием, которое мог себе позволить далеко не каждый. Увидеть детские образы и сравнить с собой или с нынешним ребенком века XXI – вот то, что может сделать каждый зритель, посетивший выставку с говорящим названием «Он такой же, как и я».
В сообщении отмечается, что выставка открывается в Международный день музеев. 18 мая вход на все выставки музея бесплатный.
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