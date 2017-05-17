Главная » Культура » День музеев Музей изобразительных искусств Удмуртии посвятит детской теме в живописи

День музеев Музей изобразительных искусств Удмуртии посвятит детской теме в живописи

16 мая
0
%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b8%d0%ba День музеев Музей изобразительных искусств Удмуртии посвятит детской теме в живописи

18 мая в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки графики и живописи из коллекции музея на тему детства «Он такой же, как и я».

Как сообщают в музее, в экспозицию вошли произведения с первой половины XIX века до конца века ХХ. Одной из значимых картин выставки является «Портрет мальчика» неизвестного художника, созданный в первой половине XIX в. и поступивший в Ижевск из Румянцевского музея.

Изобразительное искусство XIX-XX веков позволяет увидеть детей предыдущих эпох, когда не было фотоаппаратов или техника считалась удовольствием, которое мог себе позволить далеко не каждый. Увидеть детские образы и сравнить с собой или с нынешним ребенком века XXI – вот то, что может сделать каждый зритель, посетивший выставку с говорящим названием «Он такой же, как и я».

В сообщении отмечается, что выставка открывается в Международный день музеев. 18 мая вход на все выставки музея бесплатный.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Весь мир танца на одной сцене
11 мая
Уникальный хореографический коллектив представляет праздничную программу...
Дмитрий Иванов: «Иностранцы ассоциируют Удмуртию с Чайковским, Калашниковым и цирком»
5 мая
Генеральный директор «Росгосцирка считает, что при правильно выбранной стратегии, цирковое искусство ...
Сермяжная правда ирландской жизни
30 апреля
Макдонах предложил публике свой взгляд на "маленького человека"...
Под ритмы сердца
22 апреля
Музыка завьяловского диджея известна во многих странах мира...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо