В этом году праздник в честь дня рождения Ижевска вновь продлится три дня, с 10 по 12 июня – День двора, День района и День города. Но впервые самое активное участие в его подготовке и проведении примут сами жители столицы.
Приём заявок от ижевчан с инициативами ко Дню двора, Дню района и Дню города продолжался с 25 марта. На конкурс пришла 81 заявка – намного больше, чем когда-либо раньше (в 2017 году таких инициатив было 53, в 2018 году – 24). С заявками работала комиссия Общественной палаты Ижевска. Оценивалась реалистичность проектов, их социальная значимость и вовлечённость горожан в их реализацию. События должны быть по-настоящему «своими» для ижевских территорий. Из 81 заявки в итоге отобрали 58. 17 из них носят локальный, «дворовый» характер, 35 – масштабные проекты общегородской значимости.
Праздник с учётом интересов жителей
Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов убеждён, что в этом году праздник наверняка будет отличаться атмосферой, потому что им впервые так интенсивно занимаются сами горожане.
– Программа праздников основана на общественной инициативе. В этом году количество заявок было рекордным, и это радует.
– Программа сверхнасыщенная, горожане и гости Ижевска явно не успеют посетить все заинтересовавшие их площадки. Нужно ли было наполнять День города таким количеством событий?
– Гораздо хуже, когда ижевчане говорят, что на праздники они уезжают в другие регионы, потому что здесь нечего делать. В этом году мы постарались не собирать всех людей на одной большой площадке, а насытить событиями все районы, все дворы и общественные пространства. Будут и масштабные мероприятия, как на набережной пруда или около Национального музея, будут и локальные концерты, дворовые турниры, которые тоже наверняка найдут свою аудиторию. Предложив присылать заявки на те или иные события, мы заранее спросили у горожан, какого наполнения праздника они бы хотели. Предложения были настолько разнообразными, что мы убедились: жителям Ижевска интересны самые разные вещи – от возможности ненадолго вернуться в советское дворовое детство до состязаний по современным видам спорта, о которых ещё несколько лет назад мы не знали.
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев добавляет:
– В Ижевске 648 тысяч жителей, кроме того, в столицу на празднование Дня города и Дня России всегда приезжают гости из районов республики и других регионов, и мы решили удовлетворить самые разнообразные запросы на то, как люди хотят провести летний городской праздник. Разнообразие событий и то, что в формировании программы мы опирались на инициативы самих жителей, даёт основание надеяться, что в этот раз каждый без исключения сможет найти что-то, соответствующее своим вкусам, возрасту, увлечениям, образу жизни: от хип-хоп-баттла до фестиваля дворовой песни, от литературного праздника до экологических активностей и велопарада.
Видя эту палитру мероприятий, я сам сожалею о том, что не могу быть в десяти точках города одновременно. Наша задача при такой вовлечённости горожан – помочь в подготовке праздника всем, что в наших силах. В Ижевске сейчас проходит комплекс мероприятий по уборке и благоустройству: постригаются газоны, очищаются от «самодеятельных» объявлений транспортные остановки, на дороги в центре города наносится разметка, дороги пылесосятся вакуумными пылесосами и моются поливомоечными машинами, заменяются светильники в уличных фонарях. Все знаковые для Ижевска архитектурные объекты получили профессиональную ночную подсветку. Уже проведено тестирование: в ночное время здания смотрятся великолепно.
«Удмуртская правда» изучила программу трёхдневного праздника и обнаружила в ней много интересного.
• 11 июня на площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора состоится 22-й «Большой хоровой собор» – праздник музыки, аналогов которому нет в России. Сводный хор, в котором объединяются сотни профессиональных музыкантов и учеников музыкальных школ, исполняет духовные и светские произведения русских и советских композиторов. Событие привлекает тысячи слушателей. В этом году к собору присоединится инклюзивный хор. В программе заявлена премьера песни, посвящённая легендарному оружейнику Михаилу Калашникову, а завершится концерт исполнением знаменитого гимна «Славься» из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин».
• В дни праздника состоится очередной городской фестиваль стрит-арта – он вырос сразу из нескольких инициатив горожан, в числе которых есть и дети-читатели городских библиотек. На этот раз художники покроют рисунками фасады муниципальных библиотек, забор на плотине и арки домов по улице Пушкинской. Жители дома № 267/2 по ул. Удмуртской проведут праздничный день, разрисовывая его цоколь (двор этого дома уже благоустроен в рамках проекта «Комфортная городская среда», стал местом притяжения в микрорайоне, и вдохновлённые жильцы решили продолжить преобразования). Добиться максимальной выразительности всех уличных фресок стрит-артистам-любителям помогут профессиональные художники.
• В программу праздника вписан фестиваль «Открытый город», объединяющий едва ли не все молодёжные форматы и едва умещающийся на трёх площадках – в «Открытом саду» (пространство за Администрацией г. Ижевска), парке Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств и в помещении ЦСДР/«Конюшня» в Летнем саду. Первая площадка, по словам куратора проекта Азалины Закировой, будет в большей степени семейной, вторая – молодёжно-подростковой (здесь пройдёт фестиваль «Поколение Z» с фэшн-показами и выступлениями молодых электронных музыкантов Ижевска), третья адресована молодым интеллектуалам, интересующимся современным театром, авторским кино, умной литературой.
• Улица Наговицына в День города станет пешеходной и превратится в «Литературный Арбат». 12 июня там можно будет совершить виртуальное путешествие по всем городам-побратимам Ижевска, сделать фото на фоне достопримечательностей этих городов и отправить открытку в любую точку мира. Поблизости, у ротонды за Домом Правительства, состоится семейный праздник «Пусть всегда будет Пушкин!», посвящённый 220-летию со дня рождения поэта. Муниципальный театр «Молодой человек», ответственный за его проведение, анонсирует ряд праздничных площадок. На одной из них можно будет написать письмо пером и чернилами и запечатать конверт сургучом, как в пушкинские времена. В «Пушкинском тире» артисты обещают устроить «народную расправу над Дантесом». Рядом пройдёт мастер-класс по расписыванию 220 цилиндров. За оформление площадки взялся художник Игорь Шаймарданов, создавший когда-то цикл картин «Ситцевый Пушкин».
• Впервые в Ижевске состоятся соревнования по лазер-рану – недавно сформировавшемуся пятиборью, где спортсмены не только преодолевают дистанцию, но и стреляют из лазерного пистолета. Нынешние соревнования будут любительскими, но горожанам уже бросили вызов бойцы спецподразделений. Состязания по лазер-рану между ними и непрофессионалами могут пройти осенью.
• На набережной впервые состоится семейный «Матрёшка Fest», который в перспективе может стать масштабным национальным праздником. Изюминкой программы станут матрёшки в национальных костюмах – уже разработаны эскизы матрёшек 15 национальностей, причём образы будут как женскими, так и мужскими. Гости фестиваля смогут сами расписать матрёшки-заготовки (обещают, что они будут большими, в рост человека), которые затем останутся на набережной как арт-объекты.
• Также на набережной состоится благотворительный забег «Бежим с Кузей» в поддержку детей с ихтиозом. Дистанция забега – всего 200 метров, так что участие в нём смогут принять даже совсем маленькие дети.
• Одними из героев Дня города станут юные музыканты, вокалисты и танцовщики детской эстрадной студии «Выше радуги» ДШИ №2. Их выступление убедит горожан, что талант от возраста не зависит. В концерте примут участие молодые состоявшиеся артисты, путь которых начался в Удмуртии, а продолжился на российских профессиональных сценах.
• Завершится концертная программа выступлением приглашённой звезды – Кристины Орбакайте.
• В финале Дня города над акваторией пруда взлетят в небо огни фейерверка.
Официальная программа Дня города останется неизменной: утром 12 июня состоится возложение цветов к памятнику Дерябину, а в 11 часов утра у Администрации города откроется Доска почёта с новыми героями. Завершится праздник в 22.00 большим праздничным салютом над акваторией пруда.
Подробную программу празднования Дня двора, Дня района, Дня города и Дня России в Ижевске можно узнать на сайте http://259.izh.ru/.
Другие города и районы республики тоже отметят праздник. В Воткинске будут танцевать вальс, в Можге состоится флэшмоб: не менее тысячи участников исполнят Гимн России. Несколько районов республики (Алнашский, Юкаменский, Можгинский, Ярский, Балезинский, Граховский) отметят 90-летие.
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