Главная » Общество » День города-2019 в Ижевске: как это было

День города-2019 в Ижевске: как это было

13 июня
0

Мероприятия прошли на множестве городских площадок.

%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c %d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0 %d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c %d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8 День города-2019 в Ижевске: как это было

В Ижевске накануне, 12 июня, отпраздновали День города и День России. Мероприятия прошли на множестве городских площадок.

В Администрации Ижевска состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации юным горожанам, достигшим 14-летнего возраста. Акция «Я - гражданин России» прошла по всей стране. В церемонии вручения паспортов, проходившей в муниципалитете столицы Удмуртии, участвовали Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Федоров, начальник Управления по вопросам миграции МВД по УР Константин Дубровин.

Кроме того, в столице Удмуртской Республике прошло торжественное мероприятие, на котором были вручены свидетельства о занесении на Доску почета города Ижевска, нагрудные знаки «За заслуги перед городом Ижевском» и знаки отличия «Почетный гражданин города Ижевска».

На Доске почета города Ижевска, открытой в столице Удмуртии два года назад, ежегодно размещаются 14 фотографий граждан и 6 стендов наименований трудовых коллективов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города, добившихся наивысших показателей и имеющих иные заслуги перед столицей Удмуртии.

На набережной Ижевского пруда состоялся благотворительный забег «Бежим с Кузей» в поддержку детей с ихтиозом. В нем приняли участие более 1000 человек. Поздравил участников акции с Днём города, с Днём России и принял участие в забеге руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов:

«В Удмуртии уже не первый год традиционно празднуется день двора, день района и день города. И главное в праздновании - это инициативы граждан. В этом году мы поддержали 58 самых интересных, самых ярких предложений. И то, что сегодня будет происходить на улицах, это, в том числе, придумали жители республики. Отрадно, что многие инициативы увлекают в здоровый образ жизни и имеют абсолютную пользу. Главная задача сегодняшнего забега – это помочь детям, больным ихтиозом. И мы сделаем это все вместе».

Там же на набережной состоялся семейный праздник «Матрёшка Fest». Он объединил лучшие образцы народного творчества и декоративно-прикладного искусства. На фестивале работали бесплатные игровые площадки, где каждый мог поиграть в национальные игры и просто повеселиться вместе с аниматорами, посетить мастер классы по изготовлению и росписи матрешек.

В Летнем саду имени Горького один за другим сменяли друг друга танцевальные коллективы - театр танца «Колибри», студия танца «Вертикаль», Ансамбль современного и эстрадного танца «Атлантида», коллектив эстрадно-современного танца Dance Fox. Также гостей и жителей столицы Удмуртии ждали множество мастер-классов. Представители школы Ирландского танца Carey Academy не только показали свои блестящие номера, но и научили ижевчан танцевать джигу, объяснили, как делаются основные движения.

12 июня на площадке между зданием Правительства и Национальным музеем Удмуртской Республики имени Кузебая Герда развернулся семейный познавательно-развлекательный праздник «Пусть всегда будет Пушкин!». Жителям и гостям Ижевска представили яркое театрализованное действо, посвященное тому, каким был, каким видится сегодня, кем остается Пушкин для современного человека и как прочитывается культурой XXI века.

Вместе с актерами театра великому поэту посвятили свои выступления начинающие поэты и творческие - театральные, хоровые и танцевальные - коллективы города и республики. Пространство праздника было разделено на несколько зон, что позволило его организаторам создать эффект фольклорного «саморегулируемого единства», когда зрители вовлечены в общее действо и чувствуют себя его непосредственными участниками.

В парке Кирова проводили мероприятия, которые были предложены горожанами. По инициативе ижевчан там были организованы площадки «Первые шаги в скаутинг», «Ижевск с любовью к животным», гала концерт, посвященный 20-летию Республиканского конкурса фестиваля талантов Гранд-фестиваля «Роза Мира», концерт с элементами театрализации и юмора «Вернуться в городок», проект Экодвор в Ижевске и многие другие.

На сцене фан-зоны прошла концертная программа от финалисток конкурса «Мисс Добровольчество». «Мы давно не встречались с девочками и очень рады, что появилась такая возможность снова собраться вместе и выступить на Дне города», - поделилась впечатлениями участница конкурса «Мисс Добровольчество» Ксения Вахрина.

В девятый раз в Ижевске прошел традиционный велопарад, Финиш на фан-зоне закончился приятными сюрпризами. Среди участников велопарада были разыграны призы от спонсоров мероприятия. Праздничную программу продолжили отчетный концерт Центра танца «NEXT PRO», музыкальный фестиваль КВН и концерт кавер-группы «CHAGAband».

В Открытом саду на улице Пушкинской работали интерактивные площадки, проходили игры разных народов, а также состоялись лекции «Университета на газоне».

Кроме того, в Ижевске с большим размахом прошел национальный удмуртский праздник «Гербер». Праздник собрал много людей: ижевчан и гостей столицы. С 1994 года традиционным местом проведения Фестиваля удмуртской культуры в столице республики является парк «Березовая роща». На главной сцене праздника состоялись выступления ансамблей «Италмас», «Шулдыр жыт», а также творческих коллективов Ижевска: «Инвожо», «Тюрагай», «Эшъёс» и «Зардон».

На празднике работали тематические площадки Государственного Национального театра Удмуртской Республики, Национальной библиотеки, музея имени Кузебая Герда, архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремесел. Каждый из гостей праздника мог занять и развлечь себя.

Вечером на набережной состоялся концерт «Удмуртские звезды», на котором выступили Марк Юсим, Светлана Сыропятова, Алина Чувашова, Сандухт Матевосян. После состоялось выступление специального гостя - Кристины Орбакайте. Завершился праздник фейерверком.

Фото: пресс-служба Ижевска

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

В выходные в Удмуртии похолодает
14 июня
Потепление прогнозируется в начале следующей недели....
Александр Бречалов поздравил жителей Удмуртии с Днем медицинского работника
14 июня
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения республики! ...
В 2019 году в Ижевске впервые отметят День отцов
14 июня
Пригласительный билет
14 июня
Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время. ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо