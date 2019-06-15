В Ижевске накануне, 12 июня, отпраздновали День города и День России. Мероприятия прошли на множестве городских площадок.
В Администрации Ижевска состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации юным горожанам, достигшим 14-летнего возраста. Акция «Я - гражданин России» прошла по всей стране. В церемонии вручения паспортов, проходившей в муниципалитете столицы Удмуртии, участвовали Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Федоров, начальник Управления по вопросам миграции МВД по УР Константин Дубровин.
Кроме того, в столице Удмуртской Республике прошло торжественное мероприятие, на котором были вручены свидетельства о занесении на Доску почета города Ижевска, нагрудные знаки «За заслуги перед городом Ижевском» и знаки отличия «Почетный гражданин города Ижевска».
На Доске почета города Ижевска, открытой в столице Удмуртии два года назад, ежегодно размещаются 14 фотографий граждан и 6 стендов наименований трудовых коллективов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города, добившихся наивысших показателей и имеющих иные заслуги перед столицей Удмуртии.
На набережной Ижевского пруда состоялся благотворительный забег «Бежим с Кузей» в поддержку детей с ихтиозом. В нем приняли участие более 1000 человек. Поздравил участников акции с Днём города, с Днём России и принял участие в забеге руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов:
«В Удмуртии уже не первый год традиционно празднуется день двора, день района и день города. И главное в праздновании - это инициативы граждан. В этом году мы поддержали 58 самых интересных, самых ярких предложений. И то, что сегодня будет происходить на улицах, это, в том числе, придумали жители республики. Отрадно, что многие инициативы увлекают в здоровый образ жизни и имеют абсолютную пользу. Главная задача сегодняшнего забега – это помочь детям, больным ихтиозом. И мы сделаем это все вместе».
Там же на набережной состоялся семейный праздник «Матрёшка Fest». Он объединил лучшие образцы народного творчества и декоративно-прикладного искусства. На фестивале работали бесплатные игровые площадки, где каждый мог поиграть в национальные игры и просто повеселиться вместе с аниматорами, посетить мастер классы по изготовлению и росписи матрешек.
В Летнем саду имени Горького один за другим сменяли друг друга танцевальные коллективы - театр танца «Колибри», студия танца «Вертикаль», Ансамбль современного и эстрадного танца «Атлантида», коллектив эстрадно-современного танца Dance Fox. Также гостей и жителей столицы Удмуртии ждали множество мастер-классов. Представители школы Ирландского танца Carey Academy не только показали свои блестящие номера, но и научили ижевчан танцевать джигу, объяснили, как делаются основные движения.
12 июня на площадке между зданием Правительства и Национальным музеем Удмуртской Республики имени Кузебая Герда развернулся семейный познавательно-развлекательный праздник «Пусть всегда будет Пушкин!». Жителям и гостям Ижевска представили яркое театрализованное действо, посвященное тому, каким был, каким видится сегодня, кем остается Пушкин для современного человека и как прочитывается культурой XXI века.
Вместе с актерами театра великому поэту посвятили свои выступления начинающие поэты и творческие - театральные, хоровые и танцевальные - коллективы города и республики. Пространство праздника было разделено на несколько зон, что позволило его организаторам создать эффект фольклорного «саморегулируемого единства», когда зрители вовлечены в общее действо и чувствуют себя его непосредственными участниками.
В парке Кирова проводили мероприятия, которые были предложены горожанами. По инициативе ижевчан там были организованы площадки «Первые шаги в скаутинг», «Ижевск с любовью к животным», гала концерт, посвященный 20-летию Республиканского конкурса фестиваля талантов Гранд-фестиваля «Роза Мира», концерт с элементами театрализации и юмора «Вернуться в городок», проект Экодвор в Ижевске и многие другие.
На сцене фан-зоны прошла концертная программа от финалисток конкурса «Мисс Добровольчество». «Мы давно не встречались с девочками и очень рады, что появилась такая возможность снова собраться вместе и выступить на Дне города», - поделилась впечатлениями участница конкурса «Мисс Добровольчество» Ксения Вахрина.
В девятый раз в Ижевске прошел традиционный велопарад, Финиш на фан-зоне закончился приятными сюрпризами. Среди участников велопарада были разыграны призы от спонсоров мероприятия. Праздничную программу продолжили отчетный концерт Центра танца «NEXT PRO», музыкальный фестиваль КВН и концерт кавер-группы «CHAGAband».
В Открытом саду на улице Пушкинской работали интерактивные площадки, проходили игры разных народов, а также состоялись лекции «Университета на газоне».
Кроме того, в Ижевске с большим размахом прошел национальный удмуртский праздник «Гербер». Праздник собрал много людей: ижевчан и гостей столицы. С 1994 года традиционным местом проведения Фестиваля удмуртской культуры в столице республики является парк «Березовая роща». На главной сцене праздника состоялись выступления ансамблей «Италмас», «Шулдыр жыт», а также творческих коллективов Ижевска: «Инвожо», «Тюрагай», «Эшъёс» и «Зардон».
На празднике работали тематические площадки Государственного Национального театра Удмуртской Республики, Национальной библиотеки, музея имени Кузебая Герда, архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремесел. Каждый из гостей праздника мог занять и развлечь себя.
Вечером на набережной состоялся концерт «Удмуртские звезды», на котором выступили Марк Юсим, Светлана Сыропятова, Алина Чувашова, Сандухт Матевосян. После состоялось выступление специального гостя - Кристины Орбакайте. Завершился праздник фейерверком.
Фото: пресс-служба Ижевска
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