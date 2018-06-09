Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ижевска перенесён 8 июня конкурсная комиссия должна...

В День города 12 июня в парке им. Кирова состоится долгожданное открытие новой спортивно-развлекатель...

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Удмуртэнерго» стал победителем республиканского смотра–конкур...

День города – праздник уникальный. Он олицетворяет единение горожан со своей «малой родиной». Мода на...