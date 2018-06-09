Утром на стадион «Купол» приземлился жёлтый вертолёт. Из него вышли волшебники Первого – автор журнала «Ералаш» Борис Грачевский и телеведущая Юлия Барановская. В руках у них были коробки с мороженым – вкуснейшим пломбиром и эскимо от компании «КОМОС Групп». Тысячу вафельных стаканчиков и сливочных брикетов на палочках раздали в считанные минуты, - детям, собравшимся на стадионе, было важно даже не само угощение, а участие в этом сказочном, знакомом наизусть сюжете о добром волшебнике, который прилетит в вертолёте и принесёт в подарок радость. Сияя глазами, они говорили, что надолго запомнят это приключение – шутка ли, всем известная песня на их глазах сбылась почти дословно, и они стали её героями.
Важной частью акции стали посещения звёзд Первого канала социальных и медицинских центров республики. С воспитанниками Ижевского детского дома звёздная команда сыграла в подвижные игры, а затем вручила им ценные подарки – большой плазменный телевизор, смартфоны, настольные игры, конструкторы. После этого телеведущие и артисты приехали в онкогематологический центр Республиканской детской клинической больницы и на открытие реабилитационного центра для детей-инвалидов с подарками и со словами поддержки для юных пациентов. Трёхлетний Святослав Главатских, который стойко выдержал четыре месяца лечения в онкогематологичеком центре, получил из рук телеведущего Романа Будникова игрушку, о которой очень мечтал – большой автомобиль, в котором можно кататься почти как в настоящем.
Один из самых узнаваемых участников акции, Филипп Киркоров, принял участие в открытии реабилитационного центра, пообщался с врачами и детьми. Получив в подарок зелёную фетровую птичку, - талисман, сделанный руками детей-инвалидов, был растроган: - Я его обязательно сохраню, отвезу в подарок моим детям Мартину и Алле-Виктории. Это будет ещё одним поводом сказать им, что бывают особенные дети, которых тоже нужно любить и понимать, с которыми нужно дружить. Мы все должны помнить об этом постоянно. Площадками акции стали ижевские кинотеатры, цирк и зоопарк. В зоопарке в этот день был объявлен бесплатный вход для всех детей младше 12 лет. Вместе с ведущим и продюсером Первого Дмитрием Борисовым дети не только прошлись по всем улочкам зоопарка, но и посмотрели представление с участием морских млекопитающих: на их глазах огромные моржи нарисовали кисточками логотип Первого. А в цирке участники ижевской детской цирковой студии, артисты и акробаты устроили настоящий интерактив с публикой (билеты на представление можно было получить утром в палатке Первого канала на площади). Одним из самых запоминающихся моментов стало участие в розыгрыше известного артиста Александра Носика: его вывели на арену, завязали глаза и под дружный счёт зала заставили прыгать через скакалку. Только вот скакалку убрали ещё до первого прыжка, и зал хохотал, глядя, как старательно и высоко актёр прыгает через воздух.
Главные массовые мероприятия прошли на Центральной площади. Здесь с обеда начались выступления детских коллективов республики (пели и танцевали эстрадная студия «Выше радуги», ансамбли «Золушка», «Ровесники», «Чингили», хореографический коллектив ДШИ № 12 и другие) и выдача подарков, к которой команда Первого канала подготовилась заранее. В течение нескольких месяцев юные ижевчане писали в редакцию телеканала письма, в которых рассказывали о своей жизни и о том, о чём они мечтают больше всего. Многие из этих писем, по словам телеведущих Арины Шараповой, Алексея Лысенкова, Дмитрия Шепелева, растрогали их буквально до слёз: дети просили о совсем недорогих вещах и переживали, что их родители или бабушки и дедушки не могут купить им спортивный инвентарь или велосипед и очень расстраиваются. В этот день подарков ведущие вручили юным ижевчанам сертификаты на приобретение лыж и коньков, музыкальные инструменты и смартфоны. И каждый раз видели в ответ счастливые глаза детей, которые дождались воплощения заветной мечты.
Вместе с ведущими Первого канала собравшихся на площади поприветствовал Глава республики Александр Бречалов. Он поблагодарил Первый канал за устроенный праздник, который получился энергичным, добрым и тёплым, и заметил, что таких мероприятий в республике должно быть как можно больше: «Дети – наше всё!».
Завершилась акция пятичасовым гала-концертом на Центральной площади с участием молодых поп-исполнителей и большим выступлением Филиппа Киркорова.
Акция «Стань первым!» проводится 16 лет подряд. В прошлые годы её принимали в Москве, Ярославле, Краснодаре, Иванове, Пензе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Крыму, Туле и Дубне.
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