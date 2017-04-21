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День бесплатной юридической помощи проведут в Ижевске

20 апреля
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Dsc06554 День бесплатной юридической помощи проведут в Ижевске

24 апреля с 15.00 до 17.30 для ветеранов войны и труда состоится День бесплатной юридической помощи, приуроченный к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 мая.

День бесплатной юридической помощи проводится Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртии при Правительстве Удмуртской Республики при участии аппарата уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике и Ижевской общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Мероприятие пройдет в фойе актового зала здания Федерации профсоюзов Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. Бородина, 21.

Организаторы приглашают принять в нем участие всех желающих.

Фото: gkreg.rk.gov.ru

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