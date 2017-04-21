24 апреля с 15.00 до 17.30 для ветеранов войны и труда состоится День бесплатной юридической помощи, приуроченный к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 мая.
День бесплатной юридической помощи проводится Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртии при Правительстве Удмуртской Республики при участии аппарата уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике и Ижевской общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Мероприятие пройдет в фойе актового зала здания Федерации профсоюзов Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. Бородина, 21.
Организаторы приглашают принять в нем участие всех желающих.
Фото: gkreg.rk.gov.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.