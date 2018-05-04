Движение транспорта ограничат на время репетиции парада в Ижевске В субботу 5 мая на время репетиции Парада Победы будет ограничено движение личного и общественного тр...

В Удмуртии один ветеран Великой Отечественной войны и три участника трудового фронта перешагнули 100-летний рубеж В гостях у единственного в республике участника Великой Отечественной войны, перешагнувшего столетний...

Репетиция Парада Победы пройдёт в Ижевске 5 мая В субботу 5 мая в Ижевске состоится репетиция Парада Победы. Она пройдёт на Центральной площади с 15 ...