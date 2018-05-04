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День бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

4 мая
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Продолжается работа, проводимая Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики, в рамках оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Так, 26 апреля 2018 года в здании Федерации профсоюзов Удмуртской Республики был организован и проведен День бесплатной юридической помощи, направленный на оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям населения: ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, инвалидам и другим гражданам, а также на осуществление правового информирования.

Dsc 7511 День бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Хочется подчеркнуть, что неоценимую помощь в проведении Дней бесплатной юридической помощи оказывают различные органы и ведомства республики, принимающие участие в данном мероприятии. И в этот раз в работе по оказанию гражданам помощи в виде правого консультирования, составления документов правового характера приняли участие представители Аппарата Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике, Нотариальной палаты Удмуртской Республики, Государственной жилищной инспекции по Удмуртской Республике, Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, ФКУ «Главное бюро медико–социальной экспертизы по Удмуртской Республике», Федерации профсоюзов Удмуртской Республики, Федеральной налоговой службы, Адвокатской палаты Удмуртской Республики, Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике, Пенсионного фонда Удмуртской Республики, УРО «Ассоциация юристов России».

К заявленному в 11.00 часов началу мероприятия, консультаций специалистов уже ожидало около десяти человек. К 12.00 часам количество проконсультированных граждан уже составляло более пятидесяти.

Представителем Управления был проведен опрос посетителей с целью выяснения мнения граждан о проводимом мероприятии. Вот несколько отзывов:

– «О мероприятии я узнал из новостей и решил обратиться за консультацией к специалистам. Интересовал меня вопрос, связанный с начислением пенсии, – рассказал Александр Георгиевич, – сотрудники Пенсионного фонда помогли мне разобраться в сложившейся ситуации, дав полный ответ на все поставленные вопросы»;

– «О мероприятии мне рассказал коллега по работе, – говорит Александр Николаевич, – к специалистам я обращался с вопросом о погашении задолженности»;

– «О мероприятии узнала от соседа, – говорит Наталья Геннадьевна, – только что получила консультацию от представителя Государственной жилищной инспекции по Удмуртской Республике по вопросу в сфере ЖКХ, и теперь ожидаю своей очереди для получения консультации от адвоката»;

– «Я обратилась по вопросам, касающимся права наследования и рассмотрения иска в суде, – делится Елена Владимировна. – Радует присутствие большого количества специалистов юридической направленности, благодаря которым можно получить квалифицированные ответы на все интересующие вопросы».

В целом, по результатам опроса всеми посетителями была дана положительная оценка, отмечен широкий круг и высокая квалификация консультирующих специалистов. Большинство из опрошенных граждан пожелали проводить Дни бесплатной юридической помощи как можно чаще.

К завершению мероприятия к специалистам обратилось более 100 человек. Наиболее востребованными являются консультации по вопросам гражданского, жилищного, налогового, пенсионного законодательства, исполнительного производства и мер социальной поддержки.

Следует отметить, что с каждым проведением Дня бесплатной юридической помощи количество обратившихся и получивших помощь граждан неуклонно увеличивается, что свидетельствует о его актуальности и нужности для населения.

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