16 ноября 2017 года Управление по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики и Удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» при участии уполномоченного при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка Ольги Леонидовны Авдеевой, сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике проводят «День бесплатной юридической помощи», приуроченный к Всероссийскому дню правовой помощи детям.
Бесплатное консультирование по правовым вопросам, касающимся прав детей, материнства и детства, будут осуществлять адвокаты, нотариусы, специалисты органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда, службы судебных приставов, налоговой службы и другие.
Консультирование граждан осуществляется по предварительной записи по телефонам: 78-48-27 (библиотека им. Пастухова) и 50-44-52 (Управление ОДМС УР).
Акция проводится в здании библиотеки им Пастухова с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 6.
Фото: judin-v.ru
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