Мероприятие проведено при участии заместителя руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике Хариной Н.В. в рамках Закона Удмуртской Республики «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике».
Постоянными участниками акций являются члены Удмуртского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», адвокаты, нотариусы, специалисты пенсионного фонда, налоговой службы, службы судебных приставов, социальной защиты населения, жилищного контроля.
Жителей интересовали вопросы гражданского, жилищного, налогового, пенсионного законодательства, исполнительного производства, мер социальной поддержки детей-сирот, семей, имеющих детей-инвалидов, усиления группы инвалидности, обеспечения техническими средствами реабилитации. Всего было проконсультировано 55 человек.
Пять обращений граждан оформлены в виде заявлений на имя Уполномоченного по правам человека и требуют дополнительной проверки и ответа заявителям.
Традиционно наибольшее количество консультаций оказано адвокатом, участником государственной системы бесплатной юридической помощи. 30 марта адвокатом Стрелковым О.Р. проконсультировано 10 граждан по вопросам гражданского, уголовного, земельного законодательства.
Также для жителей актуальными остаются вопросы пенсионного обеспечения. Заместитель руководителя клиентской службы Чибышева Л.М. отметила: «Сегодня ко мне обратились 8 граждан. Их интересовали вопросы исчисления размера пенсии, в том числе вопросы перерасчета нестрахового периода, в который входит период военной службы и время ухода за ребенком. Все граждане, обратившиеся за помощью, получили ответы на интересующие их вопросы».
Учитывая тот факт, что в Балезинском районе представители налоговой инспекции осуществляют прием граждан только один день в неделю, к специалистам налоговой службы тоже было достаточно много обращений. 8 граждан получили консультации по вопросам налогообложения физических лиц, льготам по налогообложению физических лиц, заполнению деклараций, замены утерянных документов.
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