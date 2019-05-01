В среду, 1 мая, в Ижевске отметят День Весны и Труда. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, празднование начнется с традиционной первомайской демонстрации.
Программа праздника:
09:30 – построение колонны на перекрестке улиц Советской и Пушкинской.
10:00 – традиционная первомайская демонстрация, в которой примут участие представители промышленных предприятий и бюджетных учреждений, некоммерческих организаций города.
12:30 – 51-ая традиционная кольцевая велогонка - «критериум». В этом году на гонку заявлены более 250 спортсменов. Сбор участников на улице Пушкинской напротив дома Правительства. Протяженность дистанции: от 3 км для юных спортсменов до 24 км - для «элиты».
12:30 – детские любительские соревнования на беговелах на парковке у дома Правительства. Возраст участников – от 2 до 6 лет.
12:30 – работа спортивных площадок – уличный баскетбол, воркаут площадки, соревнования по bendrastling – в Сквере Победы.
12:30 - у ротонды за домом Правительства на театральной площадке «Без предисловий сей же час» жители смогут принять участие в создании спектакля по произведениям Александра Пушкина.
С 16:00 до 18:00 на площадке ротонды за зданием Правительства УР состоится танцевальный баттл «ПервоМай». Участие в нем примут молодые люди в возрасте от 8 до 35 лет, танцующие в разных стилях. Баттлы будут сопровождаться музыкой от диджея, который в режиме реального времени сыграет для участников.
Фото: kremlin.ru
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