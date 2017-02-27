На пресс-конференции в Правительстве Удмуртской Республики министр социальной, семейной и демографической политики УР Ольга Корепанова рассказала о том, как республика поддерживает семьи, и прежде всего – многодетные, а также – о том, каким образом предлагается стимулировать рождение первенцев в молодых семьях.
Есть и братик, и сестра
Высокая рождаемость достигнута благодаря тому, что в семьях рождаются вторые, третьи дети. Слова из песни «У меня братишки нет, у меня сестренки нет» уже не так актуальны. По данным на 1 января 2017 года, в Удмуртской Республике 19398 многодетных семей. На 1 января 2016-го - 18309.
В многодетных семьях воспитывается 62671 ребенок. Однако с ростом числа семей с тремя и более детьми увеличилось до 16629 количество многодетных малообеспеченных семей. В них 54120 детей. Поэтому так необходима социальная поддержка семей, особенно молодых.
Если в семье рождается тройня, то ей выдается единовременное денежное пособие в размере 20 тысяч рублей. Затем каждый год, пока этим детям не исполнится 5 лет, семья получает 20 тысяч рублей ко дню их рождения.
В 2015 и 2016 годах в республике родилось по две тройни. Самым богатым оказался 2010 год – тогда на свет появилось 7 троен.
Единовременные выплаты производятся и при рождении двоен – 15 тысяч рублей. Эти деньги выплачиваются только при рождении. Каждый год в республике появляется на свет более 200 двоен.
Если третьему или последующему ребенку исполняется 1,5 года, а доход на каждого члена семьи ниже среднедушевого денежного дохода по республике (сейчас он равен 23967 рублям), то такая семья, пока ребенку не исполнится 3 года, получает в месяц 5000 рублей. Ребенок уже может ходить в детский сад, мама – выйти на работу, но если ее зарплата не очень большая и в семье по-прежнему на каждого члена приходится меньше среднедушевого дохода в республике, то семья получает каждый месяц 5000 рублей. Выплаты – из бюджета Удмуртской Республики. По данным на 1 января 2017 года, такая сумма выплачивается на 4516 детей.
В первый раз в первый класс
Приходит время, когда многодетная семья начинает собирать ребенка в первый класс. Купив для сына или дочери одежду, обувь, родители, предоставив финансовые документы, подтверждающие приобретение, получают компенсацию в размере до 4000 рублей. Как правило, семьи укладываются в эту сумму. В 2016 году такую компенсацию получили 2584 семьи.
Все многодетные семьи, вне зависимости от достатка, получают 30-процентную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. Дети из таких семей один раз в день бесплатно питаются в школе. Учащимся общеобразовательных школ и учреждений начального профессионального образования компенсируется стоимость проезда на городском транспорте, а также в автобусах пригородных, внутрирайонных линий. Многодетные малообеспеченные семьи имеют право на бесплатные лекарства, выписанные врачом для ребенка до 6,5 лет.
Семьи, имеющие несовершеннолетних детей, и одинокие беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают материальную помощь в размере 4000 рублей. В 2016 году такие деньги получили 814 человек.
Когда мама и папа - молодые
Семье, в которой оба супруга учатся на очном отделении, при рождении ребенка выплачивается единовременное пособие. В 2016 году оно равнялось 10000 рублей, в 2017 году увеличилось до 15000.
Республика заинтересована в том, чтобы молодые супруги не откладывали рождение первенца. Если сейчас по 15000 рублей при рождении ребенка получают студенты, то в будущем, возможно, такое пособие будет предоставляться всем, кто родит первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет. В этом случае уже не будет иметь значения, учатся родители малыша или не учатся.
Глава республики Александр Васильевич Соловьев предложил подсчитать, сколько средств понадобится на реализацию этой инициативы.
Ольга Андреевна подчеркнула: эта инициатива – в разработке, в 2017 году материально стимулировать рождение первенцев не удастся, средства в бюджете республики не предусмотрены, но в будущем эта мера позволит удержать рождаемость на хорошем уровне.
Как решается жилищный вопрос
Многие семьи с тремя и более детьми нуждаются в улучшении жилищных условий. Из года в год в бюджете республики предусматриваются 20 миллионов рублей на безвозмездные субсидии для многодетных семей. Преимущество у тех семей, в которых растут 5 и более детей.
Безвозмездную субсидию можно использовать как на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, так и на приобретение жилья. На очередь за субсидией семьи встают в администрациях районов по месту жительства. Нуждающейся в улучшении жилищных условий признается семья, в которой на каждого ее члена квадратных метров приходится меньше, чем положено по норме. В каждом районе своя учетная норма.
Если в семье родилась тройня, ее родителям предоставляется субсидия из расчета стоимости 18 квадратных метров на каждого родившегося ребенка.
За счет средств бюджета УР многодетным семьям может быть предоставлен льготный жилищный заем под 5 процентов годовых сроком до 20 лет. На получение целевого займа имеют право многодетные семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. В очереди за займом 1225 семей. В 2016 году такую ссуду получили 63 семьи на общую сумму 42 миллиона 975 тысяч рублей.
Востребованы и земельные участки. Они тоже предоставляются только тем многодетным семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
Минимальный размер предоставляемого участка – 6 соток. Максимальный размер зависит от того, где именно семья получит землю. В городах и поселках городского типа максимальный размер участка – 15 соток, в сельских населенных пунктах – 25. Заявления подала 5061 семья, на учет поставлено 3439. Отказано тем, кто ранее получал безвозмездную субсидию либо льготную субсидию под 5 процентов годовых, либо не признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Из 3439 семей участки получили 2339. Из них 911 семей строятся, а 32 построили дома и живут в них.
Прозвучал вопрос о том, может ли семья, получив бесплатно земельный участок, продать его.
– Да, может продать, но семьи этого не делают, - сказала Ольга Андреевна.
А на вопрос, полагается ли семье, у которой нет денег на возведение дома на участке, какая-либо материальная помощь, министр ответила: малообеспеченной семье может быть предоставлена материальная помощь до 10000 рублей.
– А как быть многодетной семье, которая из-за увольнения с работы одного из супругов теперь не в состоянии выплачивать ипотеку? Оказывается, в какой-то степени этой семье может помочь социальный контракт. По нему может быть предоставлено до 30 тысяч рублей. Но семья сначала должна составить программу, в которой будет прописано, как она будет выходить из трудного положения. Может быть, многодетная мама купит швейную машинку и начнет обшивать членов семьи, а то и выполнять заказы. Деньги выдаются только в том случае, если известно, на что они будут потрачены.
ПРОГНОЗ
В 2017 году ожидается некоторое снижение рождаемости, так как число женщин репродуктивного возраста уменьшается. Предполагается, что немного снизится число первых рождений. Уровень вторых и последующих рождений возрастет, что позволит смягчить демографическую ситуацию. Есть надежда, что смертность и миграционная убыль населения останется на уровне 2016 года, а значит, демографические показатели будут положительными.
СЛАВИМ ЛЮБЯЩИХ
Государственные награды, учрежденные в нашей республике, подняли социальный статус семьи. Знаком отличия «Материнская слава», он утвержден в 2005 году, уже награждены 656 многодетных матерей, достойно, с любовью воспитавших трех и более детей.
В 2013 году учрежден знак отличия «Родительская слава». Им награждаются родители, состоящие в зарегистрированном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, а также одинокие отцы, достойно воспитавшие трех и более детей. Такой знак отличия вручен 82 многодетным семьям и 14 одиноким отцам.
Всем тем, кто награжден этими знаками отличия, единовременно выплачено по 15 тысяч рублей. Кроме того, награжденным знаком отличия присваивается звание «Ветеран труда Удмуртской Республики». Когда человек, удостоенный этого звания, выходит на пенсию, ему предоставляются льготы.
8 июля, в День святых Петра и Февронии Муромских, покровителей христианского брака, в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Известные в республике люди, прожившие в зарегистрированном браке в любви и верности более 25 лет, совместным трудом добившиеся благополучия, получают в этот день медаль «За любовь и верность». Это общественная награда, каких-то льгот она не дает, но надо видеть, как взволнованы бывают супруги, получающие эту награду! Медали «За любовь и верность» в нашей республике удостоены 438 супружеских пар.
НА ФОТО: многодетная семья Баталовых (6 детей, из них 3 приемных) из с. Малая Пурга - лауреат окружного фестиваля- конкурса «Успешная семья Приволжья 2015 года», лауреат Всероссийского конкурса «Семья года» в номина- ции «Сельская семья» в 2016 году.
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