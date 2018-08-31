Возможность есть «своё»
В минувшие выходные дни, 25 и 26 августа, центральная аллея парка им. Кирова превратилась в торговые ряды: здесь появились несколько десятков деревянных лавок, на прилавках которых оказались свежий мёд, солёная и копчёная рыба, мясные деликатесы, молочная и кисломолочная продукция, сыры, свежие овощи и зелень, кондитерские изделия и чайно–травяные сборы, растительные масла и фермерские замороженные пельмени без грамма сои. У каждого прилавка почти мгновенно выросла очередь. Свежий шпинат и карпы горячего копчения, сыры с благородной плесенью и иван–чай с мятой, фруктовый йогурт без добавления сахара и рассыпчатый творог, ветчина из индейки и льняное масло – покупатели дегустировали свежайшие продукты локальных брендов и тут же покупали себе, родным, знакомым – на стол и про запас, если товар допускает хранение. «Неизвестно, повторится ли такой фестиваль, а на полках супермаркетов такой качественной местной фермерской продукции мало, так что используем возможность», – объясняли покупательский ажиотаж прагматичные ижевчане.
«За первые два часа работы фестиваля мы продали столько сыра, сколько рассчитывали продать за два дня», – с радостным удивлением разводил руками производитель козьих сыров, ровно год назад открывший в Удмуртии мини–сыроварню, которая сейчас выпускает около 20 кг сыра в сутки (по меркам крупных предприятий – сущие крохи). Он не был уверен, насколько его мягкие, полутвёрдные и твёрдые сыры по авторским рецептам (с грецким орехом, с перцем, с вялеными томатами и травами) придутся по вкусу широкой аудитории. Пока основными заказчиками этих сыров остаются рестораны Ижевска – с тех пор, как предприниматель развернул на своей мини–сыроварне производство, шеф–повара смогли включить в меню заведений изысканные гастрономичные рецепты. Успех у посетителей фестиваля «Своё» убедил сыровара, что пора укрупнять производство (запускать в работу вторую сыроварню, выводить продукцию в крупную торговую сеть). В свою очередь, его решение не только позволит жителям республики разнообразить стол, но и даст возможность работать и зарабатывать нескольким небольшим животноводческим хозяйствам в районах республики, в каждом из которых содержится от 10 до 30 коз. Дневной удой на таких фермах не превышает 150 литров – этого слишком мало для сотрудничества с крупным агрохолдингом, но слишком много, чтобы продавать молоко без остатка в собственной деревне. Появление локальной сыроварни позволило фермерам сохранить поголовье и самим остаться в деле. В этом, кстати, одна из основных экономических ценностей маленьких пищевых брендов – они дают работу частным хозяйствам, позволяют крестьянам жить самозанятостью там, где нет крупных перерабатывающих предприятий.
Соединять производителей и покупателей
Фестиваль с очевидностью показал, что в Удмуртской Республике действует немало предприятий, которые ограниченными объёмами выпускают пищевую продукцию очень высокого качества, однако многие из этих брендов в Ижевске почти неизвестны. С их объёмами и технологией производства стать поставщиками федеральных сетей невозможно – слишком маленькие партии, слишком короткий срок хранения продукции, изготовленной без консервантов. Основной рынок сбыта для таких производителей – собственный и соседние районы республики. Об этом парадоксе (чем более натуральный и «домашний» по своему составу продукт, тем сложнее ему добраться до покупателя в большом городе) и о необходимости соединять локальных производителей и покупателей на специализированных торговых площадках говорил на открытии фестиваля первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.
Он подчеркнул, что такая работа в республике уже ведётся – далеко не первый день и последовательно:
– Мы готовы помогать фермерам продавать больше, дороже, находить новых покупателей – и уже делаем это. В правительстве регулярно проводятся встречи для представителей торговых сетей и предприятий пищевой промышленности, которые позволяют производителям выходить на новые рынки сбыта. Правительство Удмуртии помогает довести товары локальных брендов до потребителя, и мы видим, что продукция республиканских хозяйств всё более уверенно появляется на полках магазинов. Это большой плюс для жителей республики, потому что фермерские продукты – всегда свежие, хорошего качества. Они в самом деле востребованы. Если же у предпринимателей будет запрос на создание специализированных магазинов или сети, где будут представлены именно товары производителей из районов, мы обязательно поддержим эту идею и поможем наладить взаимодействие с фермерами. Кроме того, мы готовы «приземлять» на территорию Удмуртской Республики федеральные программы по развитию сельского хозяйства и разрабатывать собственные программы.
От штучного товара до республиканского бренда
Гастрономический фестиваль «Своё», объединяющий локальные фермерские хозяйства и локальные бренды пищевой индустрии, в этом году уже прошёл в Туле, а в сентябре его примут Великий Новгород и Москва. Министр сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга Абрамова уверена, что Ижевск не случайно стал одной из фестивальных площадок:
– Мы – аграрный регион, известный на всей территории Российской Федерации. Продукция из Удмуртии востребована по всей России.
– Небольшим фермерским хозяйствам трудно конкурировать с крупными производителями и переработчиками. Что именно можно сделать для их поддержки? Или, может быть, нужно признать, что для них будет выгоднее влиться в состав холдингов?
– Если мы говорим о маленьких производственных предприятиях, которые изготавливают штучную продукцию, то каждый раз нужно интересоваться: насколько им самим интересно масштабировать свой бизнес. Не всегда районные, сельские предприятия стремятся к увеличению объёмов производства, потому что такое расширение всегда связано с дополнительными расходами – на оборудование, зарплаты новым сотрудникам, на обеспечение санитарных условий и безопасности на предприятиях (а федеральное законодательство сегодня предъявляет очень серьёзные требования по этим пунктам). Но если небольшое крестьянское, фермерское предприятие действительно готово расширяться, мы сделаем всё возможное, чтобы помочь ему в поиске новых рынков сбыта.
– И те производители, которые делают уникальные по своей концепции, качественные товары, имеют возможность получить знак «Сделано в Удмуртии»?
– Да, штучные продукты, которые производятся не поточным методом, а буквально вручную, при этом отражают образ Удмуртии и способствуют укреплению её статуса как территории с уникальными идеями и товарами высокого качества, мы готовы брендировать. Мы надеемся, что в скором времени знак «Сделано в Удмуртии» будет запатентован как торговый и станет визитной карточкой агропромышленного комплекса Удмуртской Республики.
– Какие из представленных на фестивале продуктов привлекли ваше внимание?
– Я очень высоко оцениваю продукцию Удмуртпотребсоюза и всех входящих в него райпо. Сегодня это производитель качественных натуральных продуктов и работодатель для малых производств и личных подсобных хозяйств, которые есть у нас во всех деревнях, даже в самых малонаселённых. Заинтересовало льняное масло, которое представили разные производители. Удмуртия – один из регионов, вошедших в льняной комплекс Российской Федерации, и важно, что мы уже сейчас умеем использовать лён не только в текстильной промышленности. Радует, что представлено много пчеловодческих хозяйств – это говорит об успешной самозанятости жителей республики.
– Интерес к фестивалю ижевчан очевиден. Может ли он стать ежегодным?
– Мы надеемся, что городской фестиваль фермерской продукции станет регулярным. Парк Кирова стал для него удачной площадкой – здесь высокая проходимость, удобная для размещения торговых палаток аллея, программа работы парка насыщена событиями. В этот раз фермерский фестиваль прошёл одновременно с чемпионатом по скандинавской ходьбе – на мой взгляд, не случайно. Оба события были посвящены здоровому образу жизни: качественные натуральные продукты так же, как и спорт, способствуют сохранению здоровья и бодрости.
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