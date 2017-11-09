Сегодня, 9 ноября, в Нижнем Новгороде, в Гербовом зале Нижегородской ярмарки, состоялось открытие первого Молодежного форума Приволжского федерального округа «Молодежная политика сегодня: текущее положение, вызовы и перспективы».
В торжественном открытии Форума принял участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов.
В рамках Форума на открытой дискуссионной площадке встретятся молодые представители различных социальных групп, общественных и некоммерческих организаций, студенчества, лидеры общественного мнения и гражданские активисты из всех регионов округа. Молодежь выскажется по темам, которые их сегодня особенно волнуют, – образование, воспитание, формирование личности, роль семьи, самореализация, трудоустройство, престиж рабочих профессий, культурное просвещение, перспективы развития страны.
Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртии, наш регион представляет делегация из 10-ти человек. Среди участников от республики – программный директор программы подготовки проектов «ФАСТ. РЕВОЛЮЦИЯ» Евгения Ладыжец; руководитель Арт-центра Грифон Азалина Закирова; грантополучатель Молодежного форума iВолга-2017 Алексей Старков; блогер, ведущий синоптик Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина; социолог, руководитель Штаба городских проектов «Лифт» Дмитрий Шевкунов; заместитель начальника Управления образования Администрации МО «Игринский район», учитель в МБОУ Игринская СОШ №1 Анна Самоделкина; специалист по работе с молодежью БУ УР «Республиканский центр развития молодежного и детского движения» Дмитрий Машин; исполнительный директор АНО «Центр развития предпринимательства» Артем Селезнев, руководитель проектов ООО «Центр Высоких Технологий» Ольга Кириллова.
Работа Форума будет организована на четырех тематических площадках согласно приоритетным направлениям государственной молодежной политики: «Развитие личности», «Самореализация», «Общество» и «Информация, политика». Задача Молодежного форума ПФО – определение перечня наиболее проблемных вопросов, представляющих общественный интерес, и выработка возможных решений.
На Молодежный форум Приволжского федерального округа приглашены эксперты: представители обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, органов государственной власти, руководители ведущих вузов, общественных организаций и СМИ. Экспертом от Удмуртской Республики стал известный в регионе политик и журналист Энвиль Касимов.
Фото: ГФИ по УР
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