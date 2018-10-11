Делегацию возглавляет постоянный представитель Главы Удмуртии при Президенте РФ – заместитель Председателя Правительства УР Михаил Хомич. Перед началом форума он оценил участие в нём республики как возможность для продвижения республиканских предприятий:
– В рамках работы на Форуме регионов России и Белоруссии мы расскажем об опыте Удмуртской Республики, о том, что мы уже сделали, например, обсудим аутсорсинг бухгалтерии, поговорим о различных цифровых проектах в сфере документооборота. Отмечу, в состав нашей делегации вошли представители бизнеса. Для меня очень важно, насколько продуктивной будет поездка именно для них. Сегодня наша главная задача – это продвижение предпринимателей Удмуртии, их выход на экспорт.
В делегацию региона вошли 6 компаний: АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ООО «Директум», ООО «Предприятие «Луч», ООО «НПО «Гидросистемы», НПО «Эксан», ООО «Русская компания», а также представители ИжГТУ им. М.Т.Калашникова.
В рамках Форума будут подписаны соглашения о реализации совместных образовательных проектов между ФГБОУ ВО «Ижевский государственный университет им. М.Т. Калашникова» и ГУ ВПО «Белорусско–российский университет». АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и ОАО «Амкодор–УКХ» подпишут соглашение о сотрудничестве в области совместного производства электротележек, ООО «Русская компания» и ОАО «Моготекс» – о совместном производстве негорючих тканей, ООО НПО «Гидросистемы» и ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» – соглашение о сотрудничестве по ремонту радиоэлектронной техники. На выставке–ярмарке «Город мастеров», которая проходит в дни форума в Могилёве, представлены народные удмуртские ремесла. Национальный центр декоративно–прикладного искусства Удмуртии представляет гостям и участникам Форума современное узорное ткачество, художественную обработку дерева, керамику, удмуртский костюм и украшения.
Помимо активного участия в деловой программе V Форума регионов Беларуси и России, для предприятий Удмуртии организованы биржа контактов, круглые столы, встречи с руководством крупнейших предприятий Республики Беларусь.
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