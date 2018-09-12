Кроме подписания соглашений, на 11 сентября запланировано участие Главы Удмуртии в работе сессий «Трансграничная электронная торговля между Россией и Китаем в цифровом измерении» и «ГЧП в спорте: новые возможности для инвесторов». Также Александр Бречалов встретится с послом Мексики, генеральным директором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой, примет участие во встрече глав государств с руководителями регионов России и Китая.
Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте РФ-заместитель Председателя Правительства УР Михаил Хомич сегодня выступит на сессии «Решение коммуникационных задач в России и Китае: мифы и реальность» и примет участие в сессиях «Трансформация делового климата: новый импульс диалога бизнеса и власти» и «Экспортные индустрии Дальнего Востока». Кроме того, он встретится с Президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами, а также вице-председателем АНО «Общество Японо-Российских Связей».
Завтра, 12 сентября, в деловом графике Главы Удмуртии Александра Бречалова запланированы участие в пленарном заседании и сессии «Умный город: от теории к практике», а также рабочие встречи с президентом «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрием Слюсарем и заместителем министра строительства и ЖКХ России Андреем Чибисом.
Михаил Хомич во второй день работы форума участвует в сессии «Таланты 2035: вызовы и решения», встречается с генеральным секретарем Ассоциации развития международной торговли КНР и советником по экономическим вопросам, главой отдела экономики и торговли посольства Швеции.
Справка:
Проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский во Владивостоке в 2015 году учредил Президент России Владимир Путин. В этом году Глава государства вновь планирует принять в нём участие.
Среди задач форума – укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти.
На форуме проходят панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки и бизнес-диалоги, в том числе с ведущими странами-партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН (ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии).
Среди выставок 2018 года на площадке форума – «Делай бизнес на Дальнем Востоке», «Добро пожаловать на Дальний Восток!», деловые зоны партнёров и студии информационных партнёров ВЭФ, фотовыставки экспонентов.
Фото – фотобанк Фонда Росконгресс.
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