Главная » Экономика » Делегация Удмуртии начинает работу на Восточном экономическом форуме

Делегация Удмуртии начинает работу на Восточном экономическом форуме

11 сентября
0

Сегодня, 11 сентября, делегация Удмуртской Республики под руководством Главы Удмуртии Александра Бречалова начала свою работу в мероприятиях IV Восточного экономического форума-2018 во Владивостоке. Свёрстан насыщенный график встреч, переговоров, выступлений и подписаний соглашений о сотрудничестве. Таких документов на форуме регион подпишет как минимум два – с Российским экспортным центром (РЭЦ) и Россельхозбанком.

F522e67e5117a89d7dc7a10ecf900103 Делегация Удмуртии начинает работу на Восточном экономическом форуме

Кроме подписания соглашений, на 11 сентября запланировано участие Главы Удмуртии в работе сессий «Трансграничная электронная торговля между Россией и Китаем в цифровом измерении» и «ГЧП в спорте: новые возможности для инвесторов». Также Александр Бречалов встретится с послом Мексики, генеральным директором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой, примет участие во встрече глав государств с руководителями регионов России и Китая.

Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте РФ-заместитель Председателя Правительства УР Михаил Хомич сегодня выступит на сессии «Решение коммуникационных задач в России и Китае: мифы и реальность» и примет участие в сессиях «Трансформация делового климата: новый импульс диалога бизнеса и власти» и «Экспортные индустрии Дальнего Востока». Кроме того, он встретится с Президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами, а также вице-председателем АНО «Общество Японо-Российских Связей».

Завтра, 12 сентября, в деловом графике Главы Удмуртии Александра Бречалова запланированы участие в пленарном заседании и сессии «Умный город: от теории к практике», а также рабочие встречи с президентом «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрием Слюсарем и заместителем министра строительства и ЖКХ России Андреем Чибисом.

Михаил Хомич во второй день работы форума участвует в сессии «Таланты 2035: вызовы и решения», встречается с генеральным секретарем Ассоциации развития международной торговли КНР и советником по экономическим вопросам, главой отдела экономики и торговли посольства Швеции.

Справка:

Проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский во Владивостоке в 2015 году учредил Президент России Владимир Путин. В этом году Глава государства вновь планирует принять в нём участие.

Среди задач форума – укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти.

На форуме проходят панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки и бизнес-диалоги, в том числе с ведущими странами-партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН (ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии).

Среди выставок 2018 года на площадке форума – «Делай бизнес на Дальнем Востоке», «Добро пожаловать на Дальний Восток!», деловые зоны партнёров и студии информационных партнёров ВЭФ, фотовыставки экспонентов.

Фото – фотобанк Фонда Росконгресс.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

Читать также

Рабочая встреча Главы УР Александра Бречалова и Председателя Правления РСХБ Бориса Листова
11 сентября
**В рамках IV Восточного экономического форума Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листо...
В столице Удмуртии, в Ижевске, стартовал Промышленный форум
11 сентября
**Сегодня на Центральной площади Ижевска в мобильном павильоне начал работу Промышленный форум, в рам...
О перспективах развития электронной торговли шла речь на одной из сессии IV Восточного экономического форума
11 сентября
**В работе сессии «Трансграничная электронная торговля между Россией и Китаем в цифровом измерении» п...
Российский экспортный центр запустит в Удмуртии экспортный акселератор
11 сентября
Соглашение о развитии экспортного бизнеса в регионе подписано в рамках ВЭФ-2018....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо