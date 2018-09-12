Рабочая встреча Главы УР Александра Бречалова и Председателя Правления РСХБ Бориса Листова **В рамках IV Восточного экономического форума Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листо...

В столице Удмуртии, в Ижевске, стартовал Промышленный форум **Сегодня на Центральной площади Ижевска в мобильном павильоне начал работу Промышленный форум, в рам...

О перспективах развития электронной торговли шла речь на одной из сессии IV Восточного экономического форума **В работе сессии «Трансграничная электронная торговля между Россией и Китаем в цифровом измерении» п...