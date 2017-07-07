На прошлой неделе состоялась первая встреча делегации Удмуртской Республики, которая представит республику на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Она прошла в Удмуртском госуниверситете, передает пресс-служба Минспорта региона.
Делегация Удмуртии из 125 человек была разделена на пять рабочих групп. В этих группах на протяжении четырех месяцев ребятам предстоит вести активную подготовку к Фестивалю, а так же организовывать мероприятия направленные на популяризацию ВФМС в нашей Республике. Встреча завершилась знакомством участников между собой в своих направлениях и получением домашнего задания.
Вторая рабочая встреча делегации состоится 28 июня в 14-00 в Доме Дружбы Народов. Гостями встречи станут участники Фестиваля прошлых лет, которые поделятся с молодёжью своими впечатлениями и опытом. Так же в рамках встречи и.о. министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР Игорь Васильевич Краснов торжественно вручит каждому участнику предстоящего Фестиваля фирменный значок ВФМС2017. После чего каждая команда презентует домашнее задание, в котором ребята предложат свои идеи речевок, слоганов и мероприятий, которые пройдут в октябре на территории Удмуртии для иностранных граждан, а так же презентуют дизайн формы для делегации.
Фото: Минспорт УР
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