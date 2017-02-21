Делегация предприятий Республики Казахстан посетила Удмуртию с деловым визитом. Мероприятие было организовано Центром поддержки экспорта при содействии Министерства экономики УР в целях развития сотрудничества между предпринимателями Казахстана и Удмуртской Республикой.
В состав делегации от Казахстана вошли представители предприятий, осуществляющих деятельность по производству и реализации материалов для вентилируемых фасадов зданий и сооружений, отделочных материалов (ТОО «Поликон НС»); поставке оборудования для химической, перерабатывающей, биохимической, горнодобывающей, металлургической, текстильной, нефтегазодобывающей и пищевой промышленности Казахстана и др. (ТОО «AVV Industrial»); поставке сырья для пищевой промышленности Казахстана (ТОО «Астрон»); осуществляющих деятельность в области розничной и оптовой торговли (A&A Top Trade).
15 февраля в рамках круглого стола состоялась презентация промышленного и экономического потенциала Удмуртской Республики, а также предприятий Казахстана. В этот же день представители бизнеса провели двусторонние переговоры на контактно-деловой бирже, сообщает Региональный портал внешнеэкономической информации.
Также в рамках визита казахстанские предприниматели посетили предприятия Удмуртии, специализирующиеся на проектировании и производстве оборудования для пищевой и нефтяной промышленности; очистных установках блочного типа, канализационных насосных станций, полиэтиленовых колодцев; производстве декоративных отделочных материалов и систем утепления и отделки фасадов, строительных материалов.
По итогам визита делегации предпринимателей Казахстана ожидается реализация совместных проектов в области производства отделочных материалов, поставки оборудования для пищевой промышленности и производства очистных сооружений.
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.