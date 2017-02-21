Главная » Делегация предпринимателей Казахстана посетила Удмуртию

Делегация предпринимателей Казахстана посетила Удмуртию

21 февраля
0
Dsc 3000 Делегация предпринимателей Казахстана посетила Удмуртию

Делегация предприятий Республики Казахстан посетила Удмуртию с деловым визитом. Мероприятие было организовано Центром поддержки экспорта при содействии Министерства экономики УР в целях развития сотрудничества между предпринимателями Казахстана и Удмуртской Республикой.

В состав делегации от Казахстана вошли представители предприятий, осуществляющих деятельность по производству и реализации материалов для вентилируемых фасадов зданий и сооружений, отделочных материалов (ТОО «Поликон НС»); поставке оборудования для химической, перерабатывающей, биохимической, горнодобывающей, металлургической, текстильной, нефтегазодобывающей и пищевой промышленности Казахстана и др. (ТОО «AVV Industrial»); поставке сырья для пищевой промышленности Казахстана (ТОО «Астрон»); осуществляющих деятельность в области розничной и оптовой торговли (A&A Top Trade).

15 февраля в рамках круглого стола состоялась презентация промышленного и экономического потенциала Удмуртской Республики, а также предприятий Казахстана. В этот же день представители бизнеса провели двусторонние переговоры на контактно-деловой бирже, сообщает Региональный портал внешнеэкономической информации.

Также в рамках визита казахстанские предприниматели посетили предприятия Удмуртии, специализирующиеся на проектировании и производстве оборудования для пищевой и нефтяной промышленности; очистных установках блочного типа, канализационных насосных станций, полиэтиленовых колодцев; производстве декоративных отделочных материалов и систем утепления и отделки фасадов, строительных материалов.

По итогам визита делегации предпринимателей Казахстана ожидается реализация совместных проектов в области производства отделочных материалов, поставки оборудования для пищевой промышленности и производства очистных сооружений.

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо