Главная » Экономика » Делегация Казахстана посетит с деловым визитом Удмуртию

Делегация Казахстана посетит с деловым визитом Удмуртию

13 февраля
0
1440333750 25 Делегация Казахстана посетит с деловым визитом Удмуртию

14 февраля делегация Казахстана прибудет с деловым визитом в Удмуртию. Организаторами данного мероприятия выступает региональный Центр поддержки экспорта при содействии Министерства экономики УР.

Нашу республику в составе иностранной делегации посетят представители компаний «Поликон НС», «AVV Industrial», «Астрон» и A&A Top Trade, специализирующиеся на поставках оборудования для химической, горнодобывающей, металлургической, нефтегазодобывающей и пищевой промышленности Казахстана, производстве и реализации материалов для вентилируемых фасадов зданий и сооружений, отделочных материалов; а также занимающиеся розничной и оптовой торговлей.

Программой делового визита 15 февраля запланировано проведение круглого стола и контактно-деловой биржи с участием членов делегации Казахстана и представителей отраслевых ассоциаций республики, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса с презентацией экспортного и инвестиционного потенциала Удмуртии.

Также в рамках визита предприниматели Казахстана посетят ряд предприятий Удмуртии и ознакомятся с производственными возможностями потенциальных партнеров.

Целью мероприятия является развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями малого и среднего предпринимательства Удмуртии и Казахстана. На сегодняшний день Казахстан является крупнейшим торговым партнером Удмуртии и занимает 4 место в рейтинге рынков по объему экспорта. Суммарный объем экспорта составляет 31,07 млн долл. США.

Фото: svopi.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Читать также

Срочно в бюджет!
10 февраля
Удмуртия уточняет основные параметры главного документа....
Чепецкий механический завод увеличил производство кальциевой инжекционной проволоки в два раза
7 февраля
Планируется, что в этом году география поставок инновационной продукции будет расширена и за пределам...
На Чепецком механическом заводе в Глазове освоили производство медного лома из отходов
1 февраля
Отходы кальциевого производства, требующие утилизации, перерабатываются в товарный продукт, удовлетво...
Делегация Ирана прибыла в Удмуртию
25 января
В состав иностранной делегации входят директора и управляющие компаний, специализирующихся на поставк...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо