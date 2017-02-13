14 февраля делегация Казахстана прибудет с деловым визитом в Удмуртию. Организаторами данного мероприятия выступает региональный Центр поддержки экспорта при содействии Министерства экономики УР.
Нашу республику в составе иностранной делегации посетят представители компаний «Поликон НС», «AVV Industrial», «Астрон» и A&A Top Trade, специализирующиеся на поставках оборудования для химической, горнодобывающей, металлургической, нефтегазодобывающей и пищевой промышленности Казахстана, производстве и реализации материалов для вентилируемых фасадов зданий и сооружений, отделочных материалов; а также занимающиеся розничной и оптовой торговлей.
Программой делового визита 15 февраля запланировано проведение круглого стола и контактно-деловой биржи с участием членов делегации Казахстана и представителей отраслевых ассоциаций республики, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса с презентацией экспортного и инвестиционного потенциала Удмуртии.
Также в рамках визита предприниматели Казахстана посетят ряд предприятий Удмуртии и ознакомятся с производственными возможностями потенциальных партнеров.
Целью мероприятия является развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями малого и среднего предпринимательства Удмуртии и Казахстана. На сегодняшний день Казахстан является крупнейшим торговым партнером Удмуртии и занимает 4 место в рейтинге рынков по объему экспорта. Суммарный объем экспорта составляет 31,07 млн долл. США.
Фото: svopi.ru
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