Сегодня, 11 августа, в Пензе состоялась встреча Председателя Правительства Дмитрия Медведева с партийным активом Приволжского федерального округа. Удмуртию на этом мероприятии представили временно исполняющий обязанности главы республики Александр Бречалов, председатель Госсовета Удмуртской Республики Владимир Невоструев, начальник ФГУП «Главного военно-строительного управления №8» Алексей Прасолов и председатель Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» Татьяна Ишматова.
На встрече обсуждались темы строительства индивидуального жилья, новых школ и подготовки к учебному году. Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы реализации региональных программ субсидирования процентной ставки, перспективы расширения программ благоустройства и привлечения граждан к их реализации.
Дмитрий Медведев в начале встречи заявил, что регионы ПФО имеют успешные программы в сферах строительства и благоустройства. К примеру, в Удмуртии есть специальные льготные условия для застройщиков, отметил Председатель Правительства.
Выступая по теме жилья, руководитель Удмуртской Республики рассказал о мерах улучшения жилищных условий жителей региона. В частности, о программе «Молодежная квартира», в которой, кроме молодых семей, могут участвовать семьи, воспитывающие детей с особенностями здоровья и ветераны боевых действий. К сегодняшнему дню, по словам Александра Бречалова, в программе уже приняли участие 1053 семей Удмуртии, в том числе 45 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, Александр Бречалов заявил, что необходимо самое пристальное внимание уделять развитию сельских территорий и строительству жилья на селе.
С докладом о строительстве школ выступил Алексей Прасолов. Он отметил, что программа создания новых мест в школах на 2016-2020 годы стала большим подспорьем в решении проблемы с нехваткой мест в образовательных учреждениях республики. С начала реализации программы в Удмуртии создано 2,5 тысячи новых мест в школах. Алексей Прасолов уточнил, что в Удмуртии программа реализуется в два этапа. Во время первого, с 2016 по 2020 годы, в республике планируется перевести на обучение в одну смену учеников начальных классов и учащихся 10-11 классов. После реализации второго этапа программы к 2025 году все школьники Удмуртии будут учиться в одну смену.
Алексей Прасолов также рассказал о разработанных в Удмуртии типовых проектах школ, которыми уже заинтересовались Татарстан, Марий Эл и Тамбовская область.
Итоги встречи подвел Председатель Правительства Дмитрий Медведев. Он отметил, что прозвучавшие предложения и программы заслуживают внимания и их необходимо проанализировать и проработать.
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