В День Победы женский футбольный клуб «Торпедо» сыграл первую домашнюю игру в своём первом сезоне в Высшей лиге Поболеть за спортсменок ЖФК «Торпедо» на стадион «Купол» в праздничный день пришли горожане и гости с...

Футбол. Болейте за «Торпедо» В День Победы женский футбольный клуб «Торпедо» сыграет в Ижевске первый домашний матч сезона. Игра с...

Футболистов из Удмуртии наградили за честную игру 4 мая 2018 года, Сочи, Удмуртия. Ребята из Республиканского детского дома впервые приняли участие в ф...