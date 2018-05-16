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Делегация из Удмуртии примет участие в Спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада – 2018»

15 мая
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Открытие состоится при участии полпреда ПФО Михаила Бабича.

Vir38efworutraxarebhqrnbzcp1m1oo Делегация из Удмуртии примет участие в Спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада – 2018»

16 мая 2018 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» состоится торжественное открытие Спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада – 2018». В мероприятии примет участие полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

В этом году на шестую «Туриаду» соберутся почти 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слётов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также спортсмены и тренеры по спортивному туризму. Удмуртию представит делегация из 45-ти человек.

В течение нескольких дней молодёжь Приволжья будет соревноваться на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях. В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику.

Полпред Президента России Михаил Бабич и губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретятся с участниками «Туриады», осмотрят основные площадки, а также палаточный городок.

В день открытия лагеря состоится командная спортивно-туристская эстафета, по итогам которой Михаил Бабич вручит победителю Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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