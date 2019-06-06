Делегация из Удмуртии во главе с Александром Бречаловым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Правительство Удмуртской Республики, АО «Корпорация Развития Удмуртской Республики» и отраслевые ведомства уже традиционно заключат 11 соглашений, целью которых является развитие торгово-экономических отношений, привлечение инвестиции в республику.
В 2018 году в рамках ПМЭФ Удмуртия также подписала 11 соглашений, участники делегации из Удмуртии провели более 200 встреч, а на региональном стенде было представлено более 30 предприятий.
В этом году на ПМЭФ-2019 ожидается участие представительных делегаций из Китая, США, Франции, Германии, Великобритании, Японии. Программа форума состоит из четырёх тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего».
Удмуртия на Форуме представит результат первого этапа инвестиционного аудита региона, который был сделан при сотрудничестве с PricewaterhouseCoopers (PwC) и поддержке ВЭБ.РФ.
Производственный и научный потенциал региона представят местные компании: ООО «Уральская Медицинская Компания», АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», ООО «Корпорация «Аксион», Боксгласс, Центр Высоких Технологий. На стенде пройдёт презентация результатов совместного проекта Ebay и Удмуртии «Регионы Экспорта», в ходе которой 11 региональных компаний презентуют свою продукцию и расскажут об участии в проекте Ebay.
7 июня состоится важное для Удмуртской Республики событие – «Деловая Сессия Удмуртии: Инвестиционная привлекательность и налоговая политика регионов: как обеспечить баланс интересов?». Мероприятие пройдёт в 18.00 в Гостиной губернаторов. Участниками сессии станут представители бизнеса, органов власти и институтов развития бизнеса.
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