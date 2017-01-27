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Делегация Ирана прибыла в Удмуртию

25 января
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В состав иностранной делегации входят директора и управляющие компаний, специализирующихся на поставках в нефтегазовой области, промышленном и машиностроительном оборудовании, продвижении товаров на рынки других страны.

6288 1 Делегация Ирана прибыла в Удмуртию

С 24 по 27 января в Удмуртии проходит деловой визит делегации Исламской Республики Иран. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки экспорта при поддержке Министерства экономики и Правительства УР, сообщает региональный портал внешнеэкономической информации.

В состав иностранной делегации входят директора и управляющие компаний, специализирующихся на поставках в нефтегазовой области, промышленном и машиностроительном оборудовании, продвижении товаров на рынки других страны.

25 января пройдет круглый стол и контактно-деловая биржа с участием членов иранской делегации и представителей отраслевых ассоциаций Удмуртской Республики, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса с презентацией экспортного и инвестиционного потенциала нашего региона.

Также в рамках визита иранские предприниматели посетят ряд предприятий в республике и ознакомятся с производственными возможностями потенциальных партнеров.

Официальным оператором приема делегации Исламской Республики Иран выступает ООО ИКЦ Союза «Удмуртская торгово-промышленная палата».

Фото: infokanal55.ru

Метки: деловой визит делегация Исламской Республики Иран Удмуртская Республика

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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