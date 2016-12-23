Что получается, если собственное цирковое представление организует… Дед Мороз? Получается невероятно яркая, добрая, искрящаяся, как бенгальские огни, программа с десятками животных и артистов, которым аплодировали в Монте-Карло. Убедиться в этом можно на праздничной программе Государственного цирка Удмуртии «Цирк Деда Мороза».
Фантастические собаки и где они обитают
Двухчасовое новогоднее шоу объединило столько номеров с животными и птицами, сколько на нашем манеже не было давно: номер за номером друг друга сменяют лошади, носухи, собаки, нубийские козлы, хорьки, гигантские попугаи ара. Каждый номер с их участием вызывает шквал аплодисментов: эти пушистые, копытные и крылатые артисты выполняют остроумные и красивые – глаз не оторвать - трюки.
В номере Юлия Якубовского работают собаки - меланхоличный бассет, юркий бигль, внушительный дог, лукавая такса - и это не вся лохматая компания, но с такой выверенной точностью движений, которую впору ждать только от опытных людей-артистов. Огромный дог подает дрессировщику то одну лапу, то другую, не сбиваясь с ритма. Маленький гладкий бигль подныривает под грудь большой собаки точно в ту секунду, когда она отрывает лапу от манежа, и успевает сделать «змейку», пока лапа не опустилась снова. Бассет и дог прыгают вместе с дрессировщиком на скакалке, и, поверьте, это стоит увидеть своими глазами. Затем бассет со сноровкой запрыгивает на самокат и едет, лихо отталкиваясь лапой. О том, что без волшебства тут не обошлось, вспоминаешь, когда видишь реквизит Якубовского – огромный потертый чемодан с удивительными животными внутри, точно такой, как у героя фильма «Фантастические твари и где они обитают» Ньюта Саламандера.
Три белых коня
Атмосферу зимнего праздника задает дрессировщица Елена Павлович и ее белоснежные лошади. В первом отделении они работают на свободе под песню «Три белых коня» – самостоятельно танцуют вальс, перестраиваются на бегу, перебирают передними ногами по борту манежа. А во втором отделении Елена в образе Зимы появляется на манеже верхом на красавце Оксфорде, и тот выполняет фигуры выездки – идет горделивым испанским шагом, подается вбок, перекрещивая ножницами точеные ноги, кружит вокруг своей оси в пируэте.
Номер Елены Павлович – одна из редких возможностей увидеть невероятно красивых лошадей терской породы. Долгие годы эта порода оставалась гордостью российского коневодства, благородные терцы, основной мастью которых оставалась белая, не уступали статью и изяществом арабским скакунам, но были крупнее и едва ли не более нарядными, пропорциональными. К сожалению, в последние годы единственный конный завод в Ставропольском крае, где разводят терских лошадей, находится в упадке и породе грозит вырождение. Цирк сохраняет эту ускользающую красоту.
Кекс с изюмом!
В следующем номере Елены Павлович работают нубийские козлы – экзотические для наших широт животные, гораздо более крупные, чем привычные нам «козлики», с длинными, как у ослов, ушами. О своих новых питомцах дрессировщица говорит с восторгом:
– Какими умницами оказались наши нубийские козлы! Их зовут Кекс с Изюмом. Они сами совершенствуют номер, находят оптимальное решение для трюков. Например, я научила Изюма собирать на манеже цветы. Взял в зубы один стебелек – принес мне, взял второй – снова принес. Изюм подумал и решил, что нецелесообразно каждый раз ходить за одним цветком, и начал собирать их один за другим и уже целым букетом приносить мне. Я дар речи потеряла от изумления, когда он провернул этот номер! И, главное, он сделал это не случайно, а осознанно, потому что потом раз за разом собирал и приносил мне букетом все цветы, которые я рассыпала по манежу. С изюминкой мышления оказался наш Изюмчик!
Кстати, молоко у нубийских коз вкуснейшее, сливочное, с тонким нежным ароматом, так что, надеюсь, наш номер поспособствует распространению этой породы в России.
60-летние сорванцы
Еще одним гвоздем программы оказался аттракцион Татьяны Богданчиковой и Александра Долганова с аргентинскими попугаями и другими экзотическими птицами. Под их ненавязчивым руководством пернатые совершают невероятные трюки, которые не каждому млекопитающему под силу. После премьерного представления Татьяна Богданчикова согласилась рассказать «Удмуртской правде» о своих питомцах. Она появилась с гигантским попугаем ара на запястье. Его перья окрашены во все цвета радуги – крылья, спина и длинный хвост сверкают переливами ярко-алого, сапфирово-синего, изумрудно-зеленого, янтарного, голубого. Яше, живой драгоценности, уже 60 лет – для попугая его породы далеко не пенсионный возраст. В цирке он уже два десятка лет и, кажется, всерьез увлечен предложенной ему игрой.
– У крупных попугаев интеллект трехлетнего ребенка. Он многое понимает, безошибочно знает множество слов, прекрасно запоминает порядок действий, любит узнавать новое. Ему не надо напоминать последовательность трюков – он ее давно выучил и может отработать весь номер самостоятельно. И еще одна черта маленьких детей присуща им – огромная любовь в ответ на ласку и заботу. Чем лучше ты относишься к попугаю, тем с большей радостью он исполнит любую твою просьбу. Поэтому дрессуру ара можно сравнить с ежедневной игрой с малышом – это захватывающе интересный процесс и для него, и для тебя самого. И это эмоционально насыщенные отношения: птица каждую секунду выражает свое отношение к происходящему, требует к себе ежеминутного внимания.
Будто в ответ на эту фразу Яша начинает ввинчивать голову в ладонь дрессировщицы, как кот, требующий, чтобы ему почесали за ухом. В ответ на ласку жмурится, чешется о пальцы клювом, щеками, затылком, вытягивает шею, выгибает спину навстречу поглаживающей руке – кажется, он сейчас замурлычет. Затем довольный попугай перебирается, цепляясь ловкими пальцами за костюм, на шею, внимательно заглядывает в глаза, прижимается своим виском к человеческому виску.
Большинство попугаев, работающих в номере, дрессировщице пришлось… учить летать:
– Они попадали ко мне после того, как многие годы сидели в клетках. Иногда – большую часть своей жизни. И никогда не летали. А птица может летать, так же, как человек ходить, только если будет этому учиться. Крылья у моих питомцев были буквально атрофированы. Я добивалась от них активности, чтобы мышцы окрепли, а потом «ставила на крыло». И с нелюдимостью их приходилось бороться: первые хозяева покупали их «для красоты», сажали в клетку и никак не взаимодействовали с ними. Так что эти красавцы были совсем дикие и чего им ждать от человека, не знали. Я с утра до вечера разговаривала с ними, давала почувствовать, что я их друг и защитник, и, конечно, вожак стаи. Сейчас уже за 10 дней могу приручить любого попугая.
На манеже – Лунтик
Во втором номере Татьяны Богданчиковой работают носухи – южноамериканские еноты (хотя по повадкам и рациону питания они гораздо более схожи с медведями) с длинными полосатыми хвостами. Есть в номере и взрослые животные, и двухмесячный щенок носухи по имени Лунтик – он бойко носится по борту манежа, приводя зрителей в восторг уже вполне «взрослым» длинным полосатым хвостом. Зверек учится у старших: они забираются в бочку, и Лунтик следом за ними, они бегают по борту, и он от них не отстает. Растет в опилках, как юные дети цирковых артистов. В свое время Богданчикова стала первой дрессировщицей, начавшей работать с носухами в российском цирке, и остается настоящим экспертом по этим животным. Она смеется: Ижевску повезло увидеть носух в зимней программе – именно в это время года их мех особенно густой и блестящий (к лету «шуба» заметно вылинивает), и животные выглядят настоящими красавцами.
Скоморохи, покорившие мир
Кульминацией программы стал номер акробатической группы «Русичи» под руководством заслуженного артиста России Игоря Майорова. В Ижевске «Русичи» не впервые, но сейчас ощущают особую ответственность: новогодняя программа задает тон всем праздничным дням. О номере, завоевавшем спецприз международного циркового фестиваля в Монте-Карло, Майоров рассказывает:
– Я всегда был расположен к русскому фольклору, и когда в 1977 году окончил цирковое училище, задумал сделать хороший номер в народном стиле. Акробатическая дорожка, которую я использовал, была по тем временам революционной – ничего подобного тогда на наших манежах не было. Под красным ковром – натянутая на резину сетка, которая дает акробату прекрасную возможность для выполнения высоких сложных прыжков. Большинство артистов в номере – бывшие спортсмены, профессиональные акробаты. Исключение составляет только мой сын – трудовую книжку он получил в десятилетнем возрасте, начав регулярно выходить на манеж. Сейчас ему 33 и формально он уже «пенсионер», хотя по-прежнему прекрасно работает. А бывшим спортсменам пришлось освоить актерское мастерство, потому что в цирке не рекорды важны (хотя и здесь есть суперсложные, олимпийского уровня прыжки), а зрелищность. Наши акробаты должны задать такое настроение, чтобы зрители испытали настоящую радость, азарт, удовольствие от увиденного, как будто они сами вволю напрыгались и навертелись в воздухе.
С этим номером Майоров и его артисты почти за сорок лет (столько существуют «Русичи») проехали по всему миру от Новой Зеландии до Канады. Первые двадцать лет номер оттачивали, вводили в него все более сложные и эффектные элементы, добивались невероятной скорости работы артистов и ощущение абсолютной легкости, как будто крутить по шесть сальто-мортале так же просто, как хлопнуть в ладоши. А следующие двадцать лет вплоть до сегодняшнего дня все новые поколения артистов сохраняют номер, не дают уйти из него темпу, задору, ощущению скоморошьей забавы.
Фото: Диана КАДЫРОВА
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