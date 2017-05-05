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Давид - на коне!

30 апреля
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Наш земляк Давид Белявский делом ответил на утверждение его послом от Удмуртии на Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

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В составе сборной России Белявский на чемпионате Европы стал победителем в неофициальном командном зачете. Он внес весомый личный вклад в командную победу.

Давид завоевал золотую медаль в упражнении на коне, а также бронзовую медаль в упражнении на перекладине. Кстати, в упражнениях на коне с Белявским соперничал олимпийский чемпион из Венгрии Кристиан Берки.

Команда России, выступавшая на чемпионате Европы в Румынии, была значительно обновлена по сравнению с предыдущим чемпионатом мира, на котором сборная России стала серебряным призером. Давид Белявский с предыдущим опытом чемпионата мира и Олимпийских игр выполнил свою роль лидера в сегодняшней команде, и новички оказались ему под стать.

Александр ЗАВОДИН

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