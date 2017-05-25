18 мая на территории Республиканского детского дома организаторы и участники республиканского экомарафона «Дерево жизни» заложили вишневый сад.
Эта акция стала символичным завершением цикла экологических мероприятий, проходивших в Удмуртии и организованных Министерством природных ресурсов региона при финансовой поддержке ОАО «Удмуртнефть».
– В год 50-летия «Удмуртнефти» и в рамках Года экологии нам вдвойне приятно поддержать подобные инициативы. Предприятие также уделяет большое внимание вопросам экологии, реализуется целая программа мероприятий и ряд проектов на уровне республики, – отметил Андрей Кузнецов, начальник управления по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ОАО «Удмуртнефть».
Экомарафон состоял из трех масштабных акций – «Давайте сеять красоту!», «Солнечные уроки!» и «Посадку разрешаю!», включающих в себя сбор макулатуры и ее обмен на семена календулы, организацию просветительских уроков об инклюзивном подходе к развитию людей с ограниченными возможностями и охране окружающей среды, раздельном сборе мусора и посадку деревьев.
– Целый комплекс мероприятий прежде всего нацелен на повышение экологической культуры наших сограждан. Для нас важно донести до подрастающего поколения значимость сохранения всего живого на Земле и воспитать в них бережное отношение к исчерпаемым природным ресурсам нашей планеты. Результаты подобных акций не видны сразу. Как и посаженные деревца, они дадут плоды лишь в будущем. Мы верим, что юный гражданин, лично принимающий участие в природоохранной деятельности, уже никогда не станет ломать деревья или мусорить под окном собственного дома. Именно в этом мы видим главный смысл организованной нами акции, – подчеркнула Елена Дорофеева, заместитель министра Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
Все мероприятия объединили более 2,5 тысячи неравнодушных, экологически ответственных людей – от ребят из детских садов и школ до сотрудников различных организаций республики. Всего за один месяц было собрано почти 10 тонн макулатуры. Самым активным участникам акции «Давайте сеять красоту!» «Удмуртнефть» вручила памятные подарки.
Фото: ОАО «Удмуртнефть»
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