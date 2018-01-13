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Давайте говорить откровенно. В большинстве своём комсомольскими лидерами были умнейшие, авторитетнейшие люди, оставившие заметный след в истории Удмуртии

12 января
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В 2018 году своё столетие отметит комсомольская организация страны. Этой исторической дате посвящена новая рубрика в газете «Удмуртская правда» - «Комсомол - 100». В течение года газета будет публиковать материалы о славной истории республиканской молодёжной организации, рассказывать о вкладе комсомола Удмуртии в развитие экономики, науки, культуры, спорта, о людях, которых сегодня по праву называют достоянием республики.

Fominov Давайте говорить откровенно. В большинстве своём комсомольскими лидерами были умнейшие, авторитетнейшие люди, оставившие заметный след в истории Удмуртии

14 декабря 2017 года от имени созданного в нашей республике оргкомитета по проведению юбилея к читателям нашей газеты обратился первый секретарь Удмуртского обкома ВЛКСМ (1973-1977 гг.) Владимир Годин с призывом вспомнить свою комсомольскую юность. Одним из первых на этот призыв откликнулся Александр Михайлович Фоминов, Почётный гражданин Удмуртской Республики, в недавнем прошлом Председатель Общественной палаты Удмуртии.

Размышления по поводу

Любой юбилей вольно или невольно подталкивает к каким-то мыслям, воспоминаниям, размышлениям. Ведь он прочно связан с началом важных событий в жизни, становится определённой вехой в человеческих судьбах, порой определяющей все последующие годы.

Так и предстоящее 100-летие комсомола, которое будет отмечаться совсем скоро, – значимая веха! Судьбоносная для множества людей разных поколений большой многонациональной страны с громким названием – СССР.

Как ни замалчивай историю молодёжного движения, как ни искажай её сущность, как ни злорадствуй по поводу её так называемой «кончины», ничего не выйдет у наших недругов.

Нельзя очернить прекрасное прошлое, нельзя посеять в сердцах миллионов комсомольцев сомнения в выборе жизненных идеалов, а по сути – в отказе от удивительной комсомольской юности.

На нынешнюю молодёжь, наверное, можно повлиять, вбивая в неокрепшие мозги подобные домыслы, а на тех, кто прожил жизнь с комсомольским билетом, – вряд ли. Не с этого хотелось начать свой разговор о предстоящем юбилее, но не сдержался. Больно уж много неправедного и лживого приходится слышать в канун праздника, и потому выплеснулись на бумагу эти горькие эмоциональные строки.

Не собираюсь претендовать на роль всезнающего исследователя истории комсомола, но и не высказать свои мысли, оценки не имею права, поскольку, начиная с апреля 1955 года, став членом ВЛКСМ, окунулся в активную комсомольскую жизнь. Больших «чиновничьих» постов не занимал, но и в стороне от происходящего в молодёжной среде не стоял. Был секретарём комитета ВЛКСМ средней школы. В институте занимался спортом, в студенческой самодеятельности, а после окончания вуза был направлен на работу в Ижевское управление сельского хозяйства, объединяющее тогда три нынешних района. Позднее, когда произошла реорганизация районов, был избран первым секретарём вновь созданного Завьяловского райкома комсомола, проработал в этой должности без малого три года.

Сегодня, с высоты моего возраста и огромного комсомольского стажа, а это 62 года, я часто задаю себе вопрос: «Неужели я, как и многие миллионы тогдашних сверстников, ошибался в своем выборе, был послушным «болванчиком» партийных идеологов, не с тех брал пример, наконец, не так жил?

И однозначно отвечаю: «Нет!».

Имя крепи делами своими

Комсомол многим дал путёвку в жизнь, в том числе и мне – простому крестьянскому парню, определил судьбу, помог стать человеком.

Были и неудачники, у которых не сложилась жизнь, и они готовы винить в этом кого угодно, только не себя.

Часто приходится слышать, что в комсомол загоняли чуть ли не силой. Особенно школьников. Якобы целыми классами они пополняли комсомольские ряды. Не понимая, по сути, зачем им всё это надо. Это далеко не так!

Я как-то уже писал, что для 14-летних пареньков и девчонок этот шаг был обдуманным и взвешенным. Они всей душой стремились в более взрослый мир, упорядоченный и организованный. Школьникам старшие ребята с комсомольскими значками всегда казались значительными и серьёзными. Звание комсомольца тогда многое значило. Ему придавался какой-то особый статус. Молодой человек, не являющийся членом ВЛКСМ, как и тот, кого не брали в армию, считался человеком ущербным.

После вступления старшие товарищи, да и взрослые, смотрели на ребят тоже как-то иначе, чем прежде, видя в них не детей, а уже основательных и самостоятельных людей. Часто можно было слышать назидательное: «Ты же комсомолец!». Или укоризненное: «А ещё комсомолец!».

Всё это дорогого стоило для вступающего во взрослую жизнь человека. Бытует и такое мнение, что комсомол как молодёжное движение в партийную пору было явлением положительным, но вот авторитет его часто дискредитировали комсомольские руководители, так называемые «вожаки». И приспособленцы-то они, и рвачи, и карьеристы, и т.д. и т.п.

Помните книгу и фильм «ЧП районного масштаба»? Это о таких! Чего скрывать, были среди нашего брата и подлецы, и шкурники, тихие пьяницы и лихие бабники. Но смею заверить, что таких было единицы. Их имён уже никто не помнит. В большинстве же своем секретарями обкомов, райкомов и горкомов, да и низовых комитетов, были умнейшие, авторитетнейшие люди, оставившие заметный след в истории комсомола Удмуртии.

Вот несколько имен: Константин Логачёв, братья Шибановы, Иван Абрамов, Виктор Косенко, Леонид Булгаков, Юрий Кудяшев, Виктор Русских, Александр Коробейников, Владимир Годин…

Кто о них может сказать, что карьеристы и приспособленцы? То-то же!

О мифах и действительности

Не могу умолчать и о глубоко личном вопросе: «А что мне дал комсомол, как повлиял на моё жизненное формирование, взгляды?» Если сказать однозначно: многое! Пожалуй, главное – это умение работать с людьми, не умалять их достоинства, понимать, проявлять чувства сострадания, помогая по мере сил и возможностей каждому, быть соучастником решения их проблем.

Это непросто, но без подобных качеств на общественной работе делать нечего. Длительное общение с молодёжью заставляет постоянно работать над собой, много читать, учиться умению говорить и отвечать на вопросы в любой аудитории, чётко формулировать мысли.

Да и, наконец, это был начальный период накопления такого капитала, как новые друзья, товарищи, связи, которые очень пригодились в дальнейшей жизни.

Без всякого пафоса скажу, что для меня работа в комсомоле была величайшей школой, без которой я бы не состоялся как личность.

Хочу развенчать миф и вот еще о чём. Якобы в руководство комсомольскими организациями правдами и неправдами «пролезали» мечтавшие попасть в партийную номенклатуру нечистоплотные люди, чтобы всю жизнь «рулить». Всё далеко не так. Это я говорю как человек, который за эту самую номенклатуру отвечал в областной партийной организации.

Действительно, комсомол тогда был резервом КПСС. Просто по-другому быть не могло. Именно там, прежде чем быть зачисленным в номенклатурные списки, комсомольский активист проверялся не на словах, а на деле – чего он стоит? За перспективными кандидатами закреплялись работники обкома, райкомов и горкомов, которые готовили их к ответственной работе. Из комсомольских активистов формировались будущие кадры начальников цехов на заводах, председателей колхозов и директоров совхозов, работников партийных, советских и профсоюзных органов. Такая работа длилась не один год. И только тот, кто сумел себя зарекомендовать умелым руководством, мог подняться на ступеньку выше в карьерном росте и быть зачисленным в основную номенклатуру обкома партии.

Никакие родственные связи или товарищеские отношения не могли повлиять на положительное решение. Если же случались ошибки, то они быстро выявлялись и так же быстро устранялись.

Наверное, на этом следует остановиться. До юбилея комсомола осталось меньше года, и у моих ныне здравствующих коллег тоже есть что сказать читателям «Удмуртской правды». Я думаю, они воспользуются этой возможностью.

Пишу эту статью, а воспоминания так и перехлёстывают через край. Учащённо бьётся пульс и гулко колотится сердце.

А перед глазами друзья-товарищи, молодые и красивые, полные надежд и жизненных планов. Увы! Многие из них навсегда выбыли из комсомола, уйдя в мир иной. Но мы, живые, обязательно вспомним их 29 октября 2018 года, в день рождения комсомола. В столетний его юбилей.

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