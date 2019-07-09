Получить сто баллов сразу по двум предметам на ЕГЭ - случай исключительный. В Ижевске это удалось выпускнице школы № 57 Дарье Мерзляковой. Девушка получила высшую оценку по русскому языку и географии. К своему успеху Дарья относится спокойно. Говорит, главное, что он не вскружил голову, ведь впереди ещё один ответственный шаг – выбор вуза. Причём ижевчанку готовы принять сразу несколько ведущих учебных заведений страны. Какие именно, Даша рассказала корреспонденту «Удмуртской правды». А ещё она поделилась мыслями о том, почему родителям важно доверять своему ребёнку и развенчала стереотипы о своём поколении.
– Сто баллов сразу по двум предметам – наверное, готовиться к экзаменам пришлось не один год?
– Да, с 7-го класса участвовала во Всероссийской олимпиаде школьников по многим предметам, в том числе по географии, русскому языку, литературе и биологии. Я пятикратный призёр заключительного этапа этой олимпиады. Дважды – в 8-м и 9-м классах – становилась абсолютным победителем олимпиады «Русский медвежонок» на российском уровне. Дважды – абсолютным победителем олимпиады «Звезда» по русскому языку. В 9-м классе набрала максимальное количество баллов на обязательном экзамене по русскому языку, а по географии до максимума не хватило одного балла. В 10-м и 11-м классах продолжила участвовать в олимпиадах. Так, много лет осваивая олимпиадную программу, я получала знания для ЕГЭ. В 11-м классе я прорабатывала лишь формат самих заданий, чтобы правильно и грамотно строить ответы.
– Это же колоссальная нагрузка?
– Я решила, что буду заниматься только тем, что мне интересно. Как только предмет становился неинтересен, я уходила из олимпиадной деятельности. К 11-му классу осталось три предмета – география, экология и ОБЖ. Во время подготовки к олимпиадам у нас было свободное посещение. Учителя моей школы проще относятся к пропускам. Зная, что я на олимпиадах, они помогали осваивать программу вне уроков. Так что мне удавалось совмещать олимпиады, учёбу в кадетском классе и подготовку к ЕГЭ.
Я очень благодарна своим учителям за помощь и поддержку, особенно Сергею Анатольевичу Мананкову и Ирине Геннадьевне Кривоноговой. Мои результаты – это, в том числе, их заслуга, подтверждение высокого профессионализма.
– Систему ЕГЭ много критикуют…
– Я не соглашусь с полной критикой ЕГЭ. Да, в любой системе есть пробелы. Но сегодня ЕГЭ – это уже не просто тест, в котором нужно наобум расставить буквы и цифры. Задания модифицировали, и они более адекватно оценивают уровень знаний. Кроме того, по результатам ЕГЭ, не сдавая вступительных экзаменов, можно поступить в любой вуз страны. Упрощённая процедура поступления позволяет избежать ситуаций, когда в университет зачисляют по блату. Сейчас всё максимально открыто и прозрачно. Сливов с каждым годом меньше. Надеюсь, что систему продолжат улучшать, и казусов, вроде ручки, которая не отсканировалась, больше не будет.
– У тебя нет синдрома отличницы?
– Стараюсь от него избавляться. Был момент, когда я не спала ночами, теряла вес, не было настроения. Поняла, что пора остановиться, что если и дальше буду такой активной, я просто-напросто выдохнусь. Пришлось убрать часть предметов, перестать заниматься спортом, в общем, немного сбавить темп жизни.
– Как одноклассники относятся к чрезмерной тяге к учёбе?
– Они с первого класса привыкли, что я отличница. Нельзя быть лучшим во всём. В нашем классе кто-то активно занимается спортом, кто-то музыкант, а кто-то отличный фотограф. Для меня приоритетным направлением стала учёба. Кроме этого, занимаюсь в школе организационной деятельностью. Я президент школьного самоуправления. Мы ставим концерты, организуем различные мероприятия. Последний год я буквально жила в школе, приходила к 8 утра, а уходила только в 12 ночи.
– В какой вуз поедешь учиться?
– Меня готовы принять многие вузы, но я выберу либо Высшую школу экономики, либо Российский университет дружбы народов. Высшая школа экономики ждёт меня на факультет психологии, а РУДН готов принять на специалитет «лечебное дело». Надеюсь, что чуть позже благодаря программам по обмену я смогу выбраться на стажировку за границу. А пока хочу учиться в России. Москва – один из развитых городов Европы. Не думаю, что из неё нужно уезжать.
– Родители влияют на твой выбор?
– Родители всегда давали мне полную свободу действий. Они во всём меня поддерживают, чем бы ни занималась. Я чувствовала их поддержку, когда не могла выбрать между направлениями олимпиад, когда меняла виды спорта.
– Тебе 18. Совершеннолетие – это свобода или всё-таки ответственность?
– Я рано стала самостоятельной. Мои родители – медики, работают в реанимации, часто бывают на дежурстве. Я часто оставалась дома с бабушкой. А поскольку она уже не ориентируется в школьной программе, то приходилось разбираться самой. Меня никогда не контролировали и не проверяли, сделала ли я уроки. Мама сразу сказала, что я учусь для себя. Всё, что я делаю, – делаю для себя. Поэтому я рано начала принимать решение и нести за него ответственность. Что касается свободы, то да, стало проще. Теперь не нужно спрашивать согласия родителей для участия в интервью, например.
– Твоё поколение часто критикуют за то, что вы не умеете общаться вживую, что всё общение происходит через монитор.
– Да, отчасти общение происходит через монитор. Если раньше общались только с теми, кто близко, то сейчас и с теми, кто живёт в других городах. Благодаря многочисленным слётам, соревнованиям и олимпиадам у меня появились друзья по всей России – от Сахалина до Калининграда. Понятно, что я не могу с ними часто видеться. Да и с теми, кто живёт в Удмуртии, и даже в Ижевске, не всегда удаётся встретиться. Вот, например, с моей лучшей подругой Аней Миролюбовой, членом сборной республики по велоспорту, по полгода не видимся. Поэтому Интернет спасает. Личное общение, конечно, ничто не заменит, но когда нет возможности общаться вживую, приходится пользоваться соцсетями.
– Твоё поколение ещё называют «поколением Z», «цифровыми людьми». Согласна с этим мнением?
– Всё-таки мне кажется, что мы находимся на стыке поколений. Мы взрослели, а параллельно появлялись новые технологии. Компьютер мне купили во втором классе, телефон чуть позже. Мы ещё помним коммунальные квартиры, тетрисы, магнитофоны, кассеты, CD- и DVD-диски. А вот про поколения после нас, можно сказать, что они родились с гаджетами в руках.
– И в уличные игры играли?
– Да, классики, резиночки, казаки-разбойники. Компанией на весь день убегали в соседний район.
– Что ты пожелаешь будущим выпускникам, которым только предстоит сдача ЕГЭ?
– Главное, не бояться. ЕГЭ ведь не определяет детей как людей. А ещё хочется, чтобы родители и учителя не давили и относились с пониманием. Хотя в некоторых семьях доходит до скандалов, а учителя накаляют атмосферу, напрямую говоря, что кому-то из учеников не сдать экзамены. Это, конечно, непрофессионально. А вообще хочется, чтобы велась психологическая подготовка к ЕГЭ. Один школьный психолог на 1200 человек не может справиться с этой задачей. Нужно и родителей просвещать, пусть они знают, что такое ЕГЭ, как к нему готовиться.
Об увлечениях и мечтах
– Книги кроме школьной программы читаешь?
– В последние годы в приоритете – научная литература, на втором месте – художественная, потому что нужно готовиться к сочинениям и ЕГЭ. А вообще я всегда любила фантастику и детективы. Вначале это было детское фэнтези: Дмитрий Емец, Кир Булычёв. Потом перешла на Стругацких, зарубежную классику, в том числе подростковую антиутопию – «Голодные игры», «Дивергент», «Бегущие в лабиринте». И, конечно же, в этом списке особое место занимают «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла. Вообще для меня книги – мир, в который можно уйти и отстраниться от суеты. Чтение – отличный способ отдохнуть и расслабиться.
– О чём ты мечтаешь?
– Найти себя и свои внутренние ресурсы полностью вложить в то, что действительно принесёт результаты. Чтобы моя будущая профессия не только мне приносила пользу, но была полезной и для других людей. Я хочу найти дело своей жизни, не важно, будет это медицина, психология или общественная деятельность.
– Для собственной семьи есть место в этой жизни?
– Прежде нужно встать на ноги, реализовать себя в профессии. И только потом строить семью с таким же взрослым, уравновешенным человеком. Когда двое, не имея дохода, образования, жизненного багажа, пытаются создать семью и воспитывать детей, не взяв полностью ответственность за свою жизнь, ничего хорошего из этого не выходит.
Цитата
– Мы проще относимся к инакомыслию, нам проще принимать тех, кто живёт не так, как мы. Старшему поколению этого не хватает. Оно часто осуждает тех, кто не создал семью до 30 лет, кто весь в работе, да даже выглядит не так, как все. Если мой друг хочет быть художником и не создавать семью, пожалуйста. Если девочка в 18 лет хочет выйти замуж, я не против. Я за неё порадуюсь и приду на свадьбу, если позовёт.
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