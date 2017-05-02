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Дан старт новому проекту «Удмуртия – территория спорта»

29 апреля
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Сегодня в республике запущен новый масштабный проект – портал «Удмуртия – территория спорта». Как поделился на своей странице в соцсетях врио главы Удмуртии Александр Бречалов, «Наша цель - вовлечь, как можно больше граждан в спорт, вывести культурные и спортивные события Удмуртской Республики на новый уровень. Сегодня заработал главный спортивный интернет-ресурс Удмуртии, на котором любители спорта и в Республике, и в стране, и в мире смогут зарегистрироваться на все наши старты».

Новый портал через две недели будет также работать на английском и финском языке, а затем, возможно, адаптирован на все языки, сообщил Александр Бречалов на торжественной церемонии посвящения в региональные послы ГТО и вручения золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Церемония состоялась сегодня на выставке «Туризм. Спорт. Отдых».

Региональным послом ГТО стал ижевчанин Арслан Гильмутдинов - многократный чемпион России по паравелоспорту, призер кубков мира, первый гонщик в истории паравелоспорта России, завоевавший титул чемпиона мира. Сегодня к его регалиям добавилось звание Заслуженного мастера спорта России.

А первой, кому вручили золотой значок ГТО, стала юная ижевчанка из 91 школы Лейсан Ахметова. Девочка рассказала нашей газете, что «учится отличницей» - на одни пятерки, и ей было совсем не трудно сдавать нормативы ГТО. Когда вырастет, Лейсан хочет стать ветеринаром. Родители обладательницы золотого значка ГТО тоже занимались спортом, папа – биатлоном, мама – легкой атлетикой.

«Хорошо, что начали популяризировать спорт в нашей республике, что проводятся такие мероприятия, поднимающие престиж занятий физкультурой, привлекающие внимание к детскому спорту», - поделилась мама юной спортсменки Марина Леонидовна.

Фото: пресс-службы главы и правительства УР

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