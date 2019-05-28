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Дачные маршруты: где действует льгота на проезд?

28 мая
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В Удмуртии стартовал сезон пригородных дачных перевозок. До своих загородных участков садоводы могут доехать по льготной цене – скидку компенсирует республиканская казна. Корреспондент «УП» узнал, на каких маршрутах можно этим воспользоваться.

%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81 Дачные маршруты: где действует льгота на проезд?

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии сообщило, что перевозчики сегодня осуществляют транспортное обслуживание населения на 40 сезонных маршрутах из 54, включённых в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. Из них на 31 маршруте льготы предоставляются, а на 9 маршрутах пассажиры оплачивают полную установленную стоимость.

Привлекают перевозчиков для работы на маршрутах регулярных перевозок в республике в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ через конкурс. Победителям предлагают заключить соглашение на предоставление субсидии, чтобы возместить недополученные доходы (затраты), связанные с предоставлением льготного проезда.

Все сезонные маршруты в Удмуртии с прошлого года работают по нерегулируемым тарифам, поэтому перевозчик может устанавливать свой коммерческий тариф, а предоставление льгот носит добровольный характер. Некоторые перевозчики, ссылаясь на убыточность предоставляемых транспортных услуг, заключать соглашение на перевозку льготных категорий граждан отказываются. В этом случае министерство не может в принудительном порядке обязывать их предоставлять льготный проезд.

В настоящее время без прямого транспортного обслуживания остаются 14 маршрутов. Обслуживание на некоторых из них прекращено ещё в прошлые годы. Причина – низкая рентабельность, большая удалённость, низкий пассажиропоток. В мае Миндортранс УР вновь выставило эти лоты на открытый конкурс на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам в Удмуртской Республике. На сегодняшний день идет приём заявок, подведение итогов открытого конкурса запланировано на 14 июня 2019 года.

В профильном ведомстве также отметили, что председатели садоводческих некоммерческих товариществ, как юридические лица, имеют право самостоятельно заключать договоры фрахтования (заказные перевозки) с любой транспортной службой. Перевозчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, на условиях, принятых членами СНТ.

Кто может воспользоваться льготным проездом?

  1. Отдельные категории граждан;

  2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

  3. Учащиеся из малообеспеченных многодетных семей;

  4. Пенсионеры в период с 1 мая по 1 октября (предоставляется 50% скидка от стоимости проезда на общественном транспорте пригородного сообщения с учётом сезонных маршрутов).

Наличие льгот на сезонных маршрутах 2019 года

Наименование маршрута | Наличие льгот

№ 424 г. Сарапул (ост. «Автовокзал» по ул. Пугачёва) – СНТ «Паркачёво» | Детям-сиротам и пенсионерам (50%)

№ 426 г. Сарапул (Южн. посёлок) – СНТ «Паркачёво» | Детям-сиротам и пенсионерам (50%)

№ 428 г. Сарапул (ост «Сад Южный») – СНТ «Большие Пещеры» | В полном объёме (по социальному проездному билету (СПБ), детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 45 г. Воткинск (Молодёжная) – Сад № 5 | По СПБ и детям-сиротам

№ 9 г. Воткинск (Центр) – Сад № 6 | По СПБ и детям-сиротам

№ 24 г. Воткинск (Казанский вокзал) – Сад № 6 | По СПБ и детям-сиротам

№ 492 г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Ивушка» ч/з СНТ «Убыть» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 493 г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Кедр», ч/з СНТ «Пионер» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 494 г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Заря» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 495 г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Безвиль» | Детям-сиротам и пенсионерам (50%)

№ 498 г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Южное» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 499 г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Березка» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 432 г. Ижевск (ул. Гагарина) – СНТ «Юбилейный» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 433 г. Ижевск (Южная Автостанция) – СНТ «Ружейник» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 436 г. Ижевск (ОАО «Ижсталь») – СНТ «Пугачёво-1» | Пенсионерам (50%)

№ 439 г. Ижевск (к-р Октябрь) – СНТ «Пламя» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 440 г. Ижевск (к-р Октябрь) – СНТ «Нефтяник» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 443 г. Ижевск (Южная Автостанция) – СНТ «Садовая» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 446 г. Ижевск (ул. 9-е Января) – СНТ «Гольянское» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 450 г. Ижевск (ул. 9-е Января) – СНТ «Октябрь» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ г. 463 Ижевск (ул. Гагарина) – СНТ «Полянка» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 470 г. Ижевск (Сельхозакадемия) – СНТ «Радуга» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 478 г. Ижевск (ОАО «Ижсталь») – СНТ «Успех» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 479 г. Ижевск (ОАО «Ижсталь») – СНТ «Вишнёвый» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 480 г. Ижевск (Районная) – СНТ «Сосновый» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 481 г. Ижевск (Районная) – СНТ «Петушки» | Пенсионерам (50%)

№ 434 г. Ижевск (Районная)- СНТ «Топинамбур» | Пенсионерам (50%)

№ 474 г. Можга (ост «Центр») – СНТ «Рассвет» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 460 г. Ижевск (собор А. Невского) – СНТ «Заря – Каменное» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 472 г. Ижевск (Автостанция) – СНТ «Нива» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

№ 482 г. Ижевск (ост. «ул. Районная») – СНТ «Суходол» | В полном объёме (по СПБ, детям-сиротам и пенсионерам 50%)

Примечание: СПБ – социальный проездной билет, пенсионерам (50%) – скидка пенсионерам 50% от стоимости проезда в период с 1 мая по 1 октября.

Маршруты, на которых не предоставляются льготы (9 маршрутов):

№ 401к Воткинск (мкрн. «Берёзовка») – СНТ «Трудовая пчела»;

№ 404 Воткинск (Центр) – СНТ «Галево»;

№ 402 Воткинск (Центр) – СНТ «Факел»;

№ 401 Воткинск (ателье «Весна») – СНТ «Трудовая пчела»;

№ 403 Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Заречье»;

№ 431 Ижевск (ост. Южная автостанция) – СНТ «Кены-Нефтянник»;

№ 465 Ижевск (троллейбусное депо) – СНТ «Мрия»;

№ 453 Ижевск (троллейбусное депо) – СНТ «Дальний»;

№ 470к Ижевск (Сельхозакадемия) – СНТ «Загородный».

Без прямого транспортного обслуживания остаются 14 маршрутов:

Наименование маршрута Примечание
№ 422 г. Сарапул (Центр) – СНТ «Спутник», ч/з вкз. п. Дубровка Дублируется городским маршрутом № 41
№ 423 г. Сарапул (центр) – СНТ «Спутник», ч/з Элеконд, п.Дубровка Дублируется городским маршрутом № 41
№ 425 г. Сарапул (ост. «ул. Пугачева») – СНТ «Васильки» Обслуживается ИП Мальцевым В.В.
№ 427 г. Сарапул (ост. «ул. Пугачева») – СНТ «Нива» С 2018 года не обслуживался в связи с отсутствием перевозчика. Причины – большая удалённость, низкая рентабельность.
№ 497 г. Сарапул (ост. «Автовокзал») – СНТ «Прикамский» С 2017 года не обслуживался в связи с отсутствием перевозчика. Причина – низкая рентабельность.
б/н г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Междуречье» С 2017 года не обслуживался в связи с отсутствием перевозчика. Причина – низкая рентабельность.
б/н г. Ижевск (Автостанция) – СНТ «Пиканы» С 2015 года не обслуживался, садоводы добираются междугородным маршрутом № 502 г. Ижевск – г. Сарапул до остановки поворот на СНТ «Пиканы»
№ 441 г. Ижевск (Автостанция) – СНТ «Пальники» В 2018 году председатель СНТ «Пальники» организовал заказные перевозки
№ 437 г. Ижевск (ост. «Сельхозакадемия») – СНТ «Меридиан» В 2018 году председатель СНТ «Меридиан» организовал заказные перевозки
№ 437к г. Ижевск (ост. «Сельхозакадемия») – СНТ «Сириус» В 2018 году председатель СНТ «Сириус» организовал заказные перевозки
№ 473 г. Можга (ост. «Центр») – СНТ «Радуга» В 2018 году председатель СНТ «Радуга» организовал заказные перевозки
№ 461 г. Ижевск (ОАО «Ижсталь») – СНТ «Андан» Через СНТ «Андан» проходят межмуниципальные маршруты: № 302 г. Ижевск – с. Люк, № 362 г. Ижевск – с. Азино.
№ 464 г. Ижевск (Автостанция) – СНТ «Сталевар» В 2018 году председатель СНТ «Сталевар» организовал заказные перевозки. Кроме этого, рядом с СНТ «Сталевар» проходят межмуниципальные маршруты: № 305 г. Ижевск – ст. Кечево, № 314 г. Ижевск – с. Бабино, № 318 г. Ижевск – с. Яган-Докья
№ 471 г. Ижевск (ул. Гагарина) – СНТ «Постольский» Через СНТ «Постольский» проходит межмуниципальный маршрут № 338 г. Ижевск – Станция Постол

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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