За 15 лет существования акция «Тотальный диктант» стала важным социальным и культурным инструментом, объединяющим десятки тысяч людей вокруг темы русского языка и возвращающим «моду» на грамотность и гуманитарное знание.
От русского языка до психологии
В этом году количество площадок «Тотального диктанта» в Ижевске оказалось рекордным – 73 (это почти в два раза больше, чем в 2018 году). Львиная их доля пришлась на аудитории, привычные для упражнений в грамотности, – библиотеки, вузы и школы. Здесь участники ТД могли в буквальном смысле сесть за парту. Во многих школах и аудиториях УдГУ, ИжГТУ и ИжГСХА диктаторами стали учителя русского языка с многолетним опытом работы, и «Тотальный диктант» стал там своеобразной реконструкцией настоящего школьного диктанта, а для некоторых – настоящей психологической терапией.
«Я написал ТД в школе, которую закончил четверть века назад. Тогда диктанты пугали меня до панических атак: любая оценка кроме пятёрки означала выволочку от родителей с угрозой, что будущее моё – дворник или грузчик, запрет на хоккей с друзьями во дворе, уменьшение суммы на карманные расходы. Два года назад я решил перебить эти воспоминания более позитивными: пошёл на «Тотальный диктант» (тогда я писал его в УдГУ), получил «трояк»… и никто меня за это не ругал и не высмеивал. В итоге я поймал себя на мысли, что самостоятельно хочу повторить правила пунктуации, из-за которых в моей работе были ошибки. В этом году решил закрепить эффект: написал диктант в тех же стенах, где раньше боялся допустить хоть одну ошибку, с удовольствием – я просто наслаждался самим процессом письма под диктовку.
Ради максимального психологического комфорта поставил на бланке ТД псевдоним (к счастью, правила «Тотального диктанта» допускают анонимность), но теперь думаю, что в следующем году буду писать под своим именем, чтобы окончательно принять себя таким, какой есть – не очень грамотным, но любящим литературу и русский язык», - поделился своим опытом биохимик Андрей Ворончихин.
Экспериментальная филология
Но были у нынешнего «Тотального диктанта» и площадки неожиданные, экспериментальные: диктант писали в идущем по городу экскурсионном трамвае, в зале ожидания аэропорта, в филармонии, в Музее изобразительных искусств среди живописи и графики, в кафе-пельменной и даже в салоне красоты. Последние площадки стали примером того, как частный бизнес использовал популярную акцию для привлечения новых посетителей, предлагая не просто написать диктант, но и поучаствовать в симпатичном флэшмобе. Салон красоты, например, объявил двойное событие: «Тотальный диктант» для «тотальных блондинок». Прежде чем войти в аудиторию, каждая женщина со светлыми волосами оказывалась в руках профессионального визажиста, наносившего на её губы ярко-красную помаду. Столы поставили прямо в парикмахерском зале, и пока участники ТД знакомились с «хобостями» (ежегодной подборкой филологических шуток вроде «в городе Н. прошёл марш несогласных согласных»), мастера завершали процедуру по окрашиванию волос обычным клиенткам. «Тотальных блондинок» оказалось так много, что столиков для всех не хватило, некоторым пришлось писать буквально на коленке: вызов не только грамотности, но и привычному комфорту. Ещё больше препятствий пришлось преодолеть тем, кто решил писать «Тотальный диктант» в Ижевском аэропорту. Чтобы попасть в подготовленный организаторами зал на втором этаже аэропорта, им пришлось пройти полный досмотр: паспортный контроль и рамку металлоискателя. Зато писали диктант они, поглядывая на взлётную полосу с самолётами за панорамными окнами.
Для большинства участников «Тотальный диктант» стал отличным поводом присоединиться к масштабному, неординарному событию (акций, подобных ТД по размаху и числу вовлечённых людей, для носителей других европейских языков пока нет), да и просто в век клавиатур и тачскринов получить стимул написать что-то шариковой ручкой на бумаге. Чтобы актуализировать сакраментальное «чёрным по белому», пишущим диктант выдали ручки с чёрными чернилами, но гораздо важнее, что ТД «проясняет» взаимоотношения пишущих с родным языком, меняющимся так же быстро, как пишущие гаджеты.
Всё отлично?
«Тотальный диктант» – больше, чем просто проверка грамотности. Для многих участников акции тексты ТД открывают современных русскоязычных писателей. Умные эссе с философскими и этическими вопросами, написанные хорошим русским языком, свободным от банальностей и штампов, ясным и живым, побуждают людей найти и крупные произведения этих авторов. В прошлые годы благодаря написанным для ТД текстам получили выход на многотысячную аудиторию Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Алексей Иванов, Леонид Юзефович, - авторы не мейнстримовые, любимые читателями-интеллектуалами, но печатающиеся тиражами в десятки раз меньшими, чем Дарья Донцова или Татьяна Устинова. На выходе из аудиторий участники акции зачастую обсуждали не только спорные моменты с авторской пунктуацией, но и сами темы диктантов, торопились высказать свою точку зрения на заданную проблему. А по поводу авторской пунктуации, порой спорящей с правилами русского языка, одновременно ворчали и признавали, что такие примеры позволяют помнить: язык – не мёртвая схема, а пластичный организм, способный подстроиться под любую задачу, выразить любую мысль и интонацию.
В 2019 году автором текста «Тотального диктанта» стал писатель и критик Павел Басинский. Он написал очерк о классических литературных произведениях в трёх частях. Ижевску досталось писать нечто вроде критической заметки о пьесе Горького «На дне», с небольшим историческим экскурсом в историю МХТ и «разбором» характера и роли в сюжете одного из центральных персонажей пьесы, странника Луки. Многих участников ТД этот текст привёл в недоумение: больше всего он похож на школьное сочинение старательного, и не более, ученика. В тексте не оказалось ни сколько-нибудь интересных и свежих мыслей о «ловце человеков» Луке, ни ярких, метафоричных формулировок, ни даже прихотливо составленных предложений. Со школьных лет знакомые сентенции оказались изложены простым до примитивности языком. Прочитать другие сочинения Павла Басинского после этого текста не хочется совершенно.
Впрочем, вполне возможно, что текст был упрощён нарочно, чтобы в 2019 году увеличить число отличников и хорошистов. В прошлые годы итоги ТД сигналили: русский язык мы знаем в лучшем случае «на троечку». В Ижевске, например, в 2014 году было всего шесть «пятёрок» за ТД. В прошлом году в Ижевске же из 1882 сданных диктантов на «Отлично» оказались написаны всего 33. В этом году экспертная комиссия уже подтвердила в Ижевске 82 пятёрки, еще почти 80 диктантов находятся в эти дни на перепроверке с подозрением на «отлично» (в некоторых случаях есть несколько вариантов пунктуации, которые могут быть признаны верными). Но написавшие диктант понимают: число отличников многократно возросло не потому, что ижевчане стремительно выучили русский язык, а из-за простоты текста ТД.
«Тотальный диктант-2020» должен показать, пойдёт ли акция по пути облегчения текстов и демократизации, чтобы как можно больше людей смогли почувствовать себя грамотными, или же останется некой планкой, выявляющей филологическую элиту.
Тотальный – значит «всеобъемлющий»
Акция «Тотальный диктант» была придумана в Новосибирске и проводится с 2004 года. Всероссийского масштаба акция достигла к 2011 году. Ежегодно география и локации проекта постоянно расширяются: «Тотальный диктант» писали на борту пассажирского авиалайнера и морских судов и даже на МКС. В 2019 году ТД провели в 80 странах мира – едва ли не везде, где существуют русскоязычные диаспоры и сообщества.
Ижевск присоединился к «Тотальному диктанту» в 2012 году. «Тотальный диктант-2019» в столице Удмуртии написали 2331 человек (для сравнения, в 2018 году – 1889 человек). Проверкой диктантов занимались профессиональные филологи и студенты филфаков. Результаты диктанта будут опубликованы после 22 апреля на ижевской странице на официальном сайте акции: https://totaldict.ru/izhevsk/
Профессионалы звучащего слова
«Тотальный диктант» становится прекрасной возможностью увидеть в новом качестве «диктаторов» известных актёров, музыкантов, теле- и радиоведущих. В Ижевске на разных площадках диктаторами выступили актёр Русского драмтеатра и ведущий новостей на ГТРК «Удмуртия» Михаил Солодянкин, актёр Театра кукол Антон Кузнецов, радиожурналист Ольга Сорокина, радио- и телеведущая Анжела Мази, ведущая новостей ТРК «Моя Удмуртия» Марина Баль, ведущие новостных программ ГТРК «Удмуртия» Оксана Скубач и Ольга Прохорова, писатель и блогер Татьяна Николаева, журналист Елена Керн, художественный руководитель и актриса театра Les Partisans Инге Зорина.
Языковая среда
При кажущейся лёгкости и игровой форме «Тотальный диктант» в первую очередь – образовательная акция. В Ижевске с конца февраля для всех желающих проводились еженедельные бесплатные курсы «Русский по средАм», на которых филологи помогали участникам выучить в теории и закрепить на практике самые коварные правила пунктуации и орфографии. В течение полутора месяцев тема грамотности была постоянной в соцсетях и в общественных пространствах.
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