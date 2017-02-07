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Чтобы потоп не подкрался незаметно

6 февраля
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Pavodok Чтобы потоп не подкрался незаметно

В Ижевске началась подготовка к весеннему паводку. В администрации города прошло первое в этом году заседание комиссии, члены которой рассмотрели вопросы по предварительному прогнозу паводковой обстановки на весну 2017 года.

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, период с сентября по декабрь 2016 года характеризовался выпадением осадков, превышающих норму от 107 до 142 процентов. 20 января высота снежного покрова составляла 61 см, в поле - 64 см, в то время как норма - 38 см. Промерзание почвы также существенно ниже нормы.

По словам гендиректора Удмуртгипроводхоза Владимира Своекошина, паводок зависит от количества влаги, которая ушла в землю перед промерзанием, и от температурного режима. Он отмечает, что если температура весной будет высокой, то влага не впитается в почву.

Комиссия запросила у Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Ижевска, Удмуртгипроводхоза и Удмуртского гидрометцентра информацию для возможного принятия решения о введении режима повышенной готовности. Первый заместитель главы администрации города Ильдар Бикбулатов предложил провести плановую тренировку с оповещением населения, а также проработать вопрос о финансировании расчистки реки Иж.

Кроме того, на заседании было принято решение уточнить план эвакуации населения при возникновении ЧС, провести дополнительные инструктажи с дежурными ЕДДС по действиям в случае возникновения паводка, провести проверку и обследование ограждающей дамбы и защитных сооружений по левому берегу реки Иж.

Фото: ufavesti.ru

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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