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Чтобы помнили…

8 мая
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Компания КОМОС ГРУПП поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.

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Накануне Праздника Победы компания КОМОС ГРУПП провела уже традиционную ежегодную благотворительную акцию «Подарок победителю». По словам исполнительного директора ООО «КОМОС ГРУПП» депутата Городской думы Ижевска Кирилла Чечина, в этом году в рамках акции более 230 ветеранов войны получат через районные советы ветеранов Ижевска продуктовые наборы.

– Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП», – отмечает Кирилл Михайлович, – уделяет большое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне, о воинах, которые её прошли и победили. И мы понимаем, что 9 Мая – самый главный праздник в нашей стране. Именно поэтому мы уже не первый год чествуем ветеранов и готовим праздничные мероприятия.

Самой масштабной и главной акцией Кирилл Чечин назвал программу «Живые павшим обязаны вечно».

– В рамках проекта наши сотрудники восстанавливают, реконструируют памятники участникам Великой Отечественной войны. За время реализации программы компания потратила на восстановление памятников более 20 миллионов рублей. Почему мы это делаем? Потому что мы свято верим, что наша задача – передавать детям и внукам, последующим поколениям, которые никогда не видели войны, память о самой кровопролитной войне в истории человечества и о людях, которые эту войну выиграли, благодаря которым над нами вот уже 73 года светлое мирное небо, – рассказывает Кирилл Чечин.

По словам Кирилла Чечина, в этом году 9 мая будет открыт пятнадцатый отреставрированный памятник в селе Нечкино Сарапульского района.

Первый мемориал в рамках программы «Живые павшим обязаны вечно» был открыт в 2013 году в деревне Лагуново Сарапульского района. В 2014 году силами агрохолдинга был восстановлен монумент в деревне Старая Салья Киясовского района. В 2015–м по инициативе и при финансовой поддержке «КОМОС ГРУПП» в селе Ермолаево Киясовского района состоялась торжественная церемония открытия памятника с именами 295 уроженцев поселения, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Благоустроена и территория вокруг мемориала – установлена ограда, уложена брусчаткой дорожка, высажены цветы. В честь 71–й годовщины Великой Победы в деревне Юрино Сарапульского района открылся отреставрированный монумент с именами 199 юринцев, погибших в годы войны. В этот же день в селе Киясово была заложена капсула с посланием потомкам и установлена мемориальная плита. А 7 октября, накануне Дня работника сельского хозяйства, на этом месте открылся единственный в Удмуртии памятник труженикам тыла и детям войны, который возвели на средства агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». В прошлом году 27 июля в селе Вараксино Завьяловского района в рамках программы «Живые павшим обязаны вечно» прошло открытие памятника, который отреставрировал агрохолдинг «КОМОС ГРУПП». Он был четырнадцатым. И вот теперь предстоит открытие пятнадцатого – в Нечкино.

Фото Сергей РОГОЗИН

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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