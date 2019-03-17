Кофемолка. Александра Семёнова: «Хочу остаться без работы» **Автор проекта «Лыжи мечты» рассказала, куда бы она отправилась на машине времени, какая благотворит...

От редактора. Ижевск – особенный город – Ижевск – особенный город. Про это мне рассказали ребята из группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Вла...

Весна пришла! Масленица в Ижевске запомнится пламенными скульптурами, горячими блинами и температурным рекордом **10 марта завершилась масленичная неделя. В Ижевске проводы зимы оказались не метафорой: в городе не...