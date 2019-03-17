Процедура стала проще
Как рассказал председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев, правительство изменило правила предоставления финансовой поддержки регионам за счёт Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Максимальный размер господдержки увеличен с 50 до 80 процентов общей стоимости услуг и работ по капитальному ремонту. Кроме того, теперь не надо подтверждать фактическую экономию платежей ЖКХ после энергосберегающего капремонта при утверждении заявки в Фонд ЖКХ. Расчёт размера экономии будет проходить по собственной методике фонда, что позволит упростить и ускорить процедуру предоставления финансовой поддержки.
– Вместо того чтобы жить без лифтов или со старой кровлей, пока не накопится достаточно средств, чтобы заплатить за новые, жители могли бы воспользоваться возможностью сделать эти работы на кредитные или заёмные средства, – сказал Александр Евсеев. – Программа Фонда ЖКХ, которая сейчас возобновлена, позволяет субсидировать процентную ставку по кредиту или займу. Если собственники найдут инвестора, которым может быть физическое или юридическое лицо, в том числе управляющая компания, и возьмут заём на проведение капремонта, то фонд предоставит софинансирование из средств федерального бюджета в размере ставки рефинансирования Центробанка РФ. Сейчас она составляет 7,75 процента. Например, заём под 15 процентов годовых собственникам дадут под 7,25 процента, что достаточно выгодно.
На что дадут деньги?
Перечень энергосберегающих мероприятий, на финансирование которых можно получить господдержку, достаточно обширный.
– Это все виды работ, которые способствуют экономии ресурсов при тепло– и энергоснабжении дома. Для отопления это установка автоматизированной системы регулирования подачи ресурса, утепление фасада, ремонт межпанельных швов, капремонт крыши с переделкой тёплого чердака на регулируемую кровлю. В части расходов на услугу электроснабжения это капремонт электрики с заменой ламп накаливания на светодиодные, ремонт части лифтового оборудования. Проводя в доме эти мероприятия, а затем участвуя в программе, жители достигают двойного эффекта – возмещают часть расходов на капремонт, а потом экономят на оплате услуг по отоплению и энергоснабжению, – подчеркнул эксперт.
При этом в отличие от программы 2017 года, когда размер получаемой экономии нужно было подтверждать показаниями приборов учёта, сейчас достаточно привести только расчётную экономию. Она должна быть не менее 10 процентов от годовой стоимости оплаты за отопление или электроснабжение. Необходимые расчёты помогут сделать специалисты УК или привлечённый энергоаудитор. Для расчётов используется стандартный программный продукт «Помощник ЭКР», находящийся в открытом доступе.
Кому и сколько?
По словам Александра Евсеева, принять участие в программе смогут как многоквартирные дома, которые копят деньги на капремонт на спецсчете, так и в «общем котле». При этом дом не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, с года его ввода в эксплуатацию должно пройти больше 5 лет. Он должен быть оснащён общедомовыми приборами учёта тепловой и электрической энергии, а работы, выполненные в ходе капремонта, должны входить в перечень, установленный Фондом ЖКХ (http://fondgkh.ru/wp–content/uploads/2017/02/perechen.pdf ).
Размер господдержки на энергоэффективный капремонт определяется индивидуально для каждого дома и может составлять от 2– до 4–кратного размера годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов, но не более 80 процентов от стоимости работ по капремонту и не более 5 млн. рублей на один дом.
– Размер финансовой поддержки будет зависеть от полученной экономии, – поясняет Александр Евсееев. – Например, по показаниям общедомового прибора дом потребляет ресурс за год на сумму 1 млн. рублей. Согласно расчётам, если в доме будет установлена автоматизированная система подачи ресурса и сделано утепление фасада, будет достигнута экономия в размере 20 процентов, или 200 тыс. рублей. Размер господдержки определяется от 2–4–кратного размера экономии. То есть размер субсидии может составить от 400 до 800 тыс. рублей.
Как подать заявку?
Порядок подачи заявок на участие в программе софинансирования капремонта определяется самим регионом. Как подчеркнул Александр Евсеев, в Удмуртии он находится в процессе разработки. Предварительно, чтобы дом мог принять участие в программе, собственникам необходимо обсудить со специалистами своей УК технические и финансовые возможности, подготовить расчеты посредством программы «Помощник ЭКР», затем подать заявку в Минстрой УР, который подготовит адресный перечень домов, участвующих в программе, и подаст единую заявку в фонд за подписью Главы Удмуртии.
– Фонд ЖКХ планирует направить на энергоэффективный капитальный ремонт в 2019 году 858,5 млн. рублей. Однако лимиты для регионов не установлены. Средства финансовой поддержки будут предоставляться по мере поступления заявок. Всё зависит от того, насколько быстро и с каким количеством домов регион заявится в фонд. Так, в 2017 году Удмуртия была одним из двух субъектов, которые приняли участие в программе по софинансированию процентной ставки. Поэтому у нас хорошие шансы получить поддержку для максимально большого количества многоквартирных домов, – считает Александр Евсеев.
Между тем
Фонд «Институт экономики города» подготовил законопроект, направленный на стимулирование рынка развития кредитования капремонта в России. Предлагается дополнить ряд статей Жилищного кодекса РФ, предусмотреть в них большее количество гарантий для кредитора, а также возможность для собственников жилья выступать в роли заёмщиков, предоставлять средства на спецсчёте в качестве залога для обеспечения по кредиту.
Как рассказала руководитель жилищного сектора фонда Ирина Генцлер, по российскому законодательству за кредитом может обратиться или физическое, или юридическое лицо. В случае с кредитом на капремонт обращаться в банк должен весь коллектив собственников помещений – а это и не юридическое, и не одно физическое лицо. Но вопрос о том, что кредит может взять сообщество собственников, банковским законодательством не урегулирован.
На деле получается, что в банк за кредитом обращается юрлицо (УК или ТСЖ), но за ним стоят собственники, которые платят взносы на спецсчёт. «Цепочка получения кредита через агента в настоящее время довольно сложна. Возникают вопросы: кто отвечает за возврат долга, как оценить платежеспособность заёмщика? По сути дела, банк видит и оценивает только юридическое лицо, которое к нему пришло, – ТСЖ или УО. Но ведь это не имеет прямого отношения к кредиту», – рассуждает Генцлер.
Получая кредит, УК принимает на себя риск. Однако отношения между собственниками и УК могут быть прекращены в любой момент, так что брать на себя риск за этот кредит не в интересах бизнеса. С точки зрения банка ТСЖ несколько более надёжная сторона в кредитном договоре, чем УК, его сложнее отодвинуть от управления домом. Но если оценивать товарищество как заемщика, то у него практически нет своего имущества, мало средств. Получается, что банк видит одни риски.
Подготовленный «Институтом экономики города» проект изменений в Жилищный кодекс смягчает эти риски. По словам Генцлер, идея проекта заключается в том, чтобы определить: если решение о привлечении кредита принимают собственники на общем собрании и собираются возвращать за счёт взносов за капремонт, то это кредит всех собственников помещений и ответственность за его возврат должна лежать на них самих. Фактически свои обязательства по кредитному договору каждый собственник исполняет, просто уплачивая свои обязательные взносы.
Справка «УП»
В 2017 году Фонд ЖКХ по программе поддержки энергоэффективного ремонта оказал финансовую поддержку восьми субъектам РФ по 10 заявкам на общую сумму 49,10 млн. рублей. Два региона – Ростовская область, Удмуртская Республика – получили деньги на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, а шесть – Калининградская область, Новосибирская область, Алтайский край, Воронежская область, Ульяновская область, Хабаровский край – на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Согласно отчётам из регионов к настоящему времени капитальный ремонт проведён в 72 домах общей площадью 617,53 тыс. кв. м, в которых проживают 22,2 тыс. человек.
В Удмуртии средства Фонда ЖКХ были направлены на возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам, полученным на замену 46 лифтов в четырнадцати многоквартирных домах Ижевска. Общая стоимость работ 74 млн. рублей. Из них 38 млн. рублей, то есть более 50 процентов стоимост,и взяли на себя бюджеты Удмуртии и города Ижевска. Оставшуюся часть оплатили жители – за счёт средств, накопленных на спецсчетах, или кредитов, которые выдали собственникам и управляющим компаниям на льготных условиях – примерно под 5 процентов годовых, так как ставку Центробанка – 9,25 процента, компенсировал фонд.
Фото regnum.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.