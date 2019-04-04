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Чтобы дети учились с радостью

4 апреля
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Долгожданная школа открылась в Завьяловском районе

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В селе Совхозном Завьяловского района открылась новая школа, рассчитанная на 200 учащихся.

Школу здесь ждали давно: прежнее, частично деревянное здание было построено ещё в 1955 году, и за годы эксплуатации изрядно обветшало. Между тем, эта школа важна не только для ребятишек Совхозного: здесь учатся и дети из Большой Веньи и Малой Веньи, Старого Бора и Непременной Лудзи. 103 ученика здесь – «приезжие».

Проектирование нового корпуса началось ещё в 2015 году, но тогда довести дело до торжественного разрезания ленты не удалось. И вот благодаря усилиям Главы Удмуртии Александра Бречалова удалось получить достаточное финансирование из Федеральной адресной программы. Всего в строительство было вложено 202,9 миллиона рублей, из которых федеральный бюджет выделил 125,8 миллиона рублей, Удмуртия добавила свои 77,1 миллиона. На торжественном открытии школы Александр Бречалов подчеркнул, что Удмуртия продолжит активное участие в федеральных программах, так как потребность республики на сегодня составляет около 30 школ.

По словам директора учебного заведения Ольги Зориной, теперь занятия будут проводиться в двух зданиях. Из 173 учеников начальной школы 72 будут учиться в здании детского сада, а 61 – в новом корпусе, как и остальные учащиеся. – Школа полностью укомплектована новым оборудованием, - рассказывает Ольга Александровна, – здесь совмещённый с актовым залом спортивный зал, которого в старом здании вообще не было.

К сожалению, поясняет министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова, полностью уйти от сменного графика обучения не удалось, поскольку проект старый. И всё же большинство школьников учатся в одну смену, а условия обучения – не в пример лучше прежних.

– Вообще Завьяловский район, наряду с Ижевском и Воткинском, относится к муниципальным образованиям, где наиболее остро стоит проблема с обеспеченностью местами в школах, – поясняет министр, – к концу года в Ижевске будут построены две школы – на улицах Леваневского и Берша. Еще одна школа вступит в строй в посёлке Кез, начинается строительство школы в селе Постол.

Открытие новой школы стало ещё одним шагом в реализации Послания Президента Федеральному Собранию, в котором важнейшим направлением работы определена поддержка семей, материнства и детства.

Игорь ЕГОРОВ

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