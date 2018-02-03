«Мы предлагаем бизнесу новые каналы привлечения клиентов и новые способы управления продажами. C помощью нашей «умной» sms-рассылки «МегаФон.Таргет» в преддверии 23 февраля или 8 марта магазины смогут разослать сообщения покупателям, выбрав аудиторию по полу, возрасту или уровню дохода. Указанный в sms номер формата «8-800» обеспечит клиентам бесплатный звонок, а Виртуальная АТС перенаправит вызов свободному менеджеру, не оставив пропущенным ни одно обращение», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.
В рамках акции «МегаФон» объединил сервис для «умной» рассылки смс-рекламы - «МегаФон.Таргет», горячий номер 8-800 и Виртуальную АТС — при подключении сразу нескольких услуг предприниматель получит два дополнительных бонуса. Первый - бесплатная интеграция с CRM-системой: при входящем звонке менеджеру будет доступна история обращений клиента, его предпочтения.
Второй бонус – бесплатная аналитика. Сортировка звонков и статистика по ряду параметров помогут спрогнозировать спрос, выявить слабые места в продажах, найти новые идеи для развития бизнеса.
Подробнее на сайте
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.