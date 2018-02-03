В Удмуртии с рабочим визитом находится делегация Объединённой авиастроительной корпорации Представители Корпорации прибыли в нашу республику вчера, 1 февраля, и успели ознакомиться с работой ...

В феврале в Удмуртии пройдет совещание по вопросам расширения выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК Этот вопрос обсудили депутат Госдумы РФ от региона Андрей Исаев и директор АО «Ижевский мотозавод «Ак...

Глава УР возглавил рабочую группу по подготовке к заседанию Госсовета по содействию конкуренции в РФ Продолжается рабочая поездка Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова в Москву. Сегодня руков...