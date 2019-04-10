Новые правила содержит принятый на последней сессии Закон УР «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории Удмуртской Республики и о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». Инициировало разработку закона Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике.
Новые ограничения касаются общественных мест, которые посещает множество людей. Так, например, нельзя курить на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения, занимаемые государственными органами, органами местного самоуправления, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, от остановок транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения.
Нельзя теперь курить и в подземных и крытых надземных переходах, в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий, в зонах рекреационного назначения.
Также изменения внесены в республиканский Закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». Сумма административного штрафа за нарушение дополнительных ограничений курения табака в Удмуртии составит одну тысячу рублей; за повторное совершение административного правонарушения – две тысячи рублей.
По словам Председателя Государственного Совета республики Алексея Прасолова, работа депутатского корпуса, направленная на оздоровление нации, продолжается. В частности, пояснил он, Государственный Совет Удмуртии планирует выйти в Госдуму с законодательной инициативой о том, чтобы действие антитабачного закона распространялось и на кальяны, установив запрет на курение кальянов в общественных местах, на рекламу, продажу несовершеннолетним, открытую выкладку этого товара. Сегодня на федеральном уровне обсуждается распространение действия антитабачного закона на электронные сигареты и вейпы.
Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
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