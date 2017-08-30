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Что нам дадут столичные тренды?

29 августа
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Творческая команда русского драмтеатра обрела главного режиссера

Article drama udm 4b Что нам дадут столичные тренды?

В Русском драматическом театре большое профессиональное событие. После полутора лет отсутствия главного режиссера он появился. Теперь творческую часть работы театра возглавил Яков Ломкин. Мы поздравили его первыми.

— Яков Сергеевич, назначение только состоялось. Какие чувства испытываете?

— Сложные: помимо позитивного и оптимистичного ощущения, есть и гиперответственность, и серьезная озабоченность театральными делами, которые постепенно начинают на меня давить. Но это счастливое давление – я сам это выбрал. С одной стороны, для меня это большая честь: у вас серьезный театр с хорошими традициями, и пока я не в полной мере понял масштабы моего режиссерского «делопроизводства». С другой – уже есть насущные проблемы, которые нужно решить: с тем же репертуаром, например. Но эта новая театральная жизнь мне очень интересна.

— Театры уже нередко живут без главрежей. Режиссеры избегают этой ответственности: одно дело – приехал, поставил, уехал, а там уж как сложится. И другое – отвечать за качество театральной «продукции», ее уровень. У вас есть внутренние силы?

— Есть внутреннее желание развиваться. Схема: приехал – поставил – победил – мне известна. Но в какой-то момент это перестает быть интересным. Новый уровень развития – и режиссерского, и педагогического, и продюсерского – как раз и дает должность главного режиссера, как и возможность создания если не своего, то нового театра. Конечно, для начала нужно освоиться, чтобы понимать, как воплощать свои идеи, расти и созидать.

— Вы у нас ставили водевили Чехова. В сетях отметили, что спектакль эксцентричный, и театр при вас, наверное, начнет развиваться в эту сторону…

— Мне важно, чтобы театр дарил зрителю яркие эмоции, а какого они рода – можно попробовать сформулировать не так плоско. Чеховские водевили – не только эксцентричный спектакль, в нем заложено много парадоксального, подчас лиричного, глубокого и тонкого, а порой гиперэмоционального, яркого и острого. Главное, чего бы мне хотелось – чтобы у театра было свое лицо, разные художественные направления, чтобы наша афиша была узнаваема и при этом ни с кем не схожа.

— Есть в запасе мечта, что, возможно, реализуется в Ижевске?

— Я бы не был режиссером, если бы не было моих «мечт». У меня огромный режиссерский список, состоящий где-то из 40 названий, которые не оставляют меня равнодушным. Каким образом судьба указывает на то или иное название пьесы, эту премудрость не постичь никогда. И загадывать, что будет в Ижевске, пока не могу.

Предложение вашего театра стать главрежем было не то что неожиданно, но у меня есть параллельная жизнь в Москве: на год спланированные постановки, договоренности, от которых я не могу отказаться. Но спустя какое-то время я больше не буду брать работу «на стороне» и буду ставить в ижевском театре то, что хочу.

Я еще работаю и в театре «Сатирикон» у Константина Райкина, и пока есть возможность все совмещать. В этом нет ничего плохого, наоборот, я могу в столичном театральном мире держать «нос по ветру»: быть в курсе последних событий, последних «театральных трестов». Думаю, что Москва – это самый театральный город не только в России, но и на нашей планете, принимающий и воплощающий огромное количество всевозможных течений и веяний. Например, на чеховский фестиваль привозят все самое лучшее в Европе, Америке – мы видим все последние достижения в области театра. В этом смысле есть хорошая позитивная энергия и для развития ижевского театра.

— Константин Аркадьевич не ревнует вас в этой ситуации?

— Он пока не знает, но, слава богу, у нас с ним очень добропорядочное друг к другу отношение, и он уважает мои стремления к развитию. Я работаю с ним плечо к плечу в театре, на педагогическом поприще, он мне дает ставить спектакли – нет никаких противоречий тому, чтобы я дальше рос. Очень надеюсь, что он будет этому только рад.

— Вы пришли в театр, когда здесь начал ставить свой новый спектакль Шерешевский, бывший главреж. Нет ощущения, что в «одной берлоге – два медведя»?

— У нас с Петром Юрьевичем есть правильное – профессиональное – отношение к ситуации. Мы оба хотим, чтобы спектакли, которые мы ставим, были востребованы зрителем, чтобы они стали высказыванием театра, чтобы творческая команда художников, работающих над созданием спектакля, достойно могла заявить о себе на фестивалях, ну, и чтобы театр в итоге получил новый современный высокохудожественный вектор. Мы не заходим на чужие территории, и, как мне кажется, у нас нет интереса к театральным интригам.

— Вы будете «пускать» других режиссеров или сделаете театр – пусть на какой-то период – полностью своим?

— Я не собираюсь сужать театральные границы только своими постановками – от этого не выигрывают ни труппа, ни театр. Какое-то направление, конечно, определится, но чем более яркие и разнообразные спектакли будут в театре, чем лучше. Я же в Москве могу ловить идеи, знакомиться с интересными людьми, приглашать их к нам. Это не только режиссеры, но и художники-постановщики, художники по костюмам, по свету, видеохудожники по всяким спецэффектам… В столице предлагается очень много современных, неожиданных решений талантливых людей.

— Наш театр сможет оплатить их работу?

— Они же не голливудские звезды. А зарплаты и театральные ставки по стране почти одинаковы. Более того, в Москве сейчас театры на голодном пайке: их сокращают, финансирование урезают. Там «густонаселенный театральный мир», и этот кризис, может так статься, способен повернуть взоры столичных творцов на периферию.

— Сезон в целом спланирован к вашему приходу. Будут ли в нем ваши постановки?

— Ставить буду обязательно, но сначала нужно вписаться в сроки и понять, какой материал сейчас жизненно важно для театра воплощать в жизнь.

— Есть ли у вас любимый актерский возраст?

— Средних лет. Хотя в любом возрасте есть свои прелести в плане работы. Опытному можно доверять, советоваться, прислушиваться. У молодых совсем другая энергия и «лучеиспускание» из глаз. А со средними актерами мы, получается, «одного поля ягоды», и о каких-то вещах можно долго не рассказывать – все и так понятно. Ижевский театр, кстати, очень славный по части разнообразия актерских поколений.

— Яков Сергеевич, что вам пожелать в наступающей работе?

— Пожелайте, пожалуйста, чтобы артисты не болели и горели работой.

Фото: www.imlight.ru

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Автор статьи

Юлия АРДАШЕВА Все материалы этого автора

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