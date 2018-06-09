С 14 июня по 15 июля на этой площадке будут организованы трансляции матчей чемпионата мира по футболу- 2018, а впоследствии она станет отличным местом для проведения праздничных мероприятий, концертов и других торжеств.
А в День города в новом месте отдыха ижевчан развернётся самый настоящий праздник для любителей спорта. В течение дня здесь пройдут футбольные мастер-классы, шахматный турнир, арт-проект «Футбол глазами художника», кинопоказ под открытым небом, финал киберспортивного турнира Fifa-18, конкурсы и выступления творческих коллективов.
Также 12 июня в парке им. Кирова откроется выставка работ победителей и призёров фотоконкурса «Моя Удмуртия». Красочные, наполненные любовью к своей малой родине фотографии украсят территорию парка на целый месяц. Так, чтобы каждый житель и гость республики смог полюбоваться красотой Удмуртии.
В завершение дня под залпы праздничного фейерверка на сцене выступит ижевская кавер-банда «Прага live».
Подробная информация о мероприятии на сайте ижпарк.рф и в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/izhparki
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