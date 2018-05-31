В эти дни фестиваль завершается в Москве на ВДНХ , где собрались его участники из России, стран ближнего и дальнего зарубежья для обмена опытом. На стендах экспозиций представлены и материалы о воткинском музее-усадьбе П.И. Чайковского, где рассказывается об истории музея, большой работе республики по поддержанию старинного дома и всего мемориального квартала Воткинска, о результатах деятельности небольшого, но талантливого коллектива сотрудников по сохранению материального и духовного наследия, связанного с жизнью семьи Чайковских воткинского периода и первых шагах в музыке будущего великого композитора.
Фото с сайта http://russights.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.