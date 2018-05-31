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Что хорошего? Музей-усадьба Петра Чайковского среди четырёхсот участников

31 мая
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Музей-усадьба П.И. Чайковского вошёл в пятёрку лидеров в номинации «Лучший просветительский музейный проект» среди четырёхсот финалистов конкурса «Интермузей-2018», который проходит в рамках двадцатого юбилейного международного фестиваля «Интермузей» - главного музейного события года в России.

Votkinsk muzej usadba chajkosky 2 Что хорошего? Музей-усадьба Петра Чайковского среди четырёхсот участников

В эти дни фестиваль завершается в Москве на ВДНХ , где собрались его участники из России, стран ближнего и дальнего зарубежья для обмена опытом. На стендах экспозиций представлены и материалы о воткинском музее-усадьбе П.И. Чайковского, где рассказывается об истории музея, большой работе республики по поддержанию старинного дома и всего мемориального квартала Воткинска, о результатах деятельности небольшого, но талантливого коллектива сотрудников по сохранению материального и духовного наследия, связанного с жизнью семьи Чайковских воткинского периода и первых шагах в музыке будущего великого композитора.

Фото с сайта http://russights.ru

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Автор статьи

Нэля МАЛАХОВА Все материалы этого автора

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