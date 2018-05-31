Легенда и история экспоната. «Варшавянка», наигранная комдивом Владимиром Азиным на рояле Петра Чайковского На круглом столе в Екатеринбурге «Урал в жерновах революции» это сообщение заведующей научно–просвет...

Стражи границы В Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда до 24 июня работает выставка «Стражи границы»...

От редактора. Музею финно-угорской литературы – быть! – 80 лет назад состоялась первая конференция Союза писателей Удмуртии, которая объединила лучших пре...