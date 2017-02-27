Член российской сборной по маунтинбайку Антон Гоголев погиб в ДТП в Сочи. Спортсмен из Удмуртии находился здесь на тренировочных сборах, сообщает пресс-служба Минспорта УР.
Антон Гоголев на своем велосипеде направлялся на тренировку, когда его сбила иномарка. От полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание. Инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля, на улице Ленина в Адлеровском районе в 17:40 часов, пишут «Известия».
Отмечается, что столкновение иномарки Volkswagen с велосипедистом произошло при перестроении автомобиля. После ДТП водитель продолжил движение и врезался в дорожное ограждение.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Краснодаре», по предварительным данным, водитель автомобиля с абхазскими номерами находился в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, взяты пробы для проведения медицинского исследования, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.
Антон Гоголев занимал шестую строчку рейтинга российских велоспортсменов.
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Антона.
Фото: kuban.kp.ru
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