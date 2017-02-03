«Чиж & Со» (Чиж и Ко) — российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж». Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году.
Лидер группы и автор почти всех песен, Сергей «Чиж» Чиграков, родился 6 февраля 1961 года в городе Дзержинске.Чиж в музыке с 14 лет, прежде чем собрать собственный состав, он успел поиграть в «Группе продлённого дня» и «Разных людях». В 1993 году давний поклонник творчества Чигракова Андрей Бурлакин предложил ему записать сольный альбом, что и произошло. Пластинка называлась просто — «Чиж».
Трудно сказать, в чём феномен Чижа, в чём причина его многолетней популярности у разных поколений слушателей. Но, что несомненно, так это его редкой величины талант. Плюс профессионализм, харизма и удивительная искренность. О чём бы ни пел Сергей, его песни всегда получаются о любви: любви к жизни, к окружающему миру, к людям, к Женщине. «Я занимаюсь любовью, а не войной», — поёт Чиж, и ему нельзя не верить. Хиты Чижа — «О любви», «На поле танки грохотали», «Полонез» и многие другие — любимы и знакомы по всей стране и за её пределами.
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