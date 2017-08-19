В сентябре 2017 года отметит 100 лет со дня основания любимая многими поколениями жителей республики газета «Удмуртская правда». С первых дней она неразлучна со своим читателем. Газета разделила с ним горе страшных военных лет, была рядом в суровое послевоенное время и пережила вместе непростые годы перестройки.
За долгие сто лет «Удмуртская правда» стала для многих жителей родникового края другом, наставником и помощником. Сегодня, как и прежде, большой дружный коллектив этой замечательной газеты работает, чтобы приносить радость и тепло в каждый дом. Двери редакции всегда открыты для читателей, здесь выслушают, поддержат и обязательно постараются помочь.
В юбилейный год газете особенно важно внимание читателя. Настало время подвести итоги, вспомнить прошлое и поговорить о планах на будущее, которое, сотрудники «Удмуртской правды» уверены, будет прекрасным, если рядом будут любимые и понимающие читатели. Поэтому коллектив газеты приглашает всех принять участие в мероприятиях, посвященных юбилейной дате. Кстати, ближайшее пройдет в рамках фестиваля «Читай, Ижевск!» с 1 по 3 сентября.
В эти дни в шатре на Центральной площади будет работать площадка «Удмуртской правды». Коллектив газеты уже подготовил для гостей праздника и читателей множество интересных конкурсов, викторин, подарков и сюрпризов.
1 сентября наши читатели смогут поучаствовать в викторине о знании истории «Удмуртской правды». 3 сентября в 14 часов гости площадки побывают в литературной гостиной, где отметят 100-летний юбилей газеты. Среди подписчиков, оформивших подписку в эти дни, пройдет розыгрыш призов.
Газета не забывает и о юных жителях республики. Специально для них будут организованы веселые познавательные конкурсы. 2 сентября в 12 часов ребята попробуют себя в роли поэтов на конкурсе четверостиший «На все сто!».
В тот же день в 16 часов они поучаствуют в конкурсе рисунков «Я читаю!», а 3 сентября, в 12 часов прочтут стихи, посвященные учебному году и учителям. Победители каждого конкурса получат подарки.
О полной программе площадки можно узнать на страницах газеты «Удмуртская правда» и в программе фестиваля «Читай, Ижевск!».
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