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Чистая энергия

29 июля
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Устанавливать приборы учета электрической энергии в частном доме можно только после уведомления электросетевой компании

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Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» просит жителей Удмуртии вдумчиво и осторожно относиться к рекламе компаний, использующих в своих названиях словосочетание «энергосбыт» или «энерго» (к примеру - «Энергосбытконтроль», «Энергосбытмонтаж», «Энергомонтаж», Энергоконтроль» и пр.) и агрессивно навязывающих свои услуги по установке приборов учета. Эти компании не имеют никакого отношения к ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», более того, они еще не всегда доводят до жителей всю информацию относительно правил замены приборов учета.

Особенно внимательными надо быть жителям частного сектора – работы по замене или переносу прибора учета электрической энергии необходимо производить только после оповещения электросетевой компании о предстоящих работах. При этом обязанность об оповещении электросетевой компании лежит на собственнике прибора учета.

Взаимоотношения собственника и электросетевой компании в части замены приборов учета регулируются двумя пстановлениями Правительства.

О том, что собственник обязан предупредить электросетевую компании о демонтаже прибора учета, сказано в пункте 149 постановления Правительства РФ № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»: «…Собственник энергопринимающих устройств, имеющий намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес электросетевой организации…».

О сроках оповещения электросетевой компании сказано в п. 81 постановления Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» - оповещение должно быть сделано в срок не менее чем за 2 дня до начала проведения работ.

Соблюдение двух этих правил позволит избежать разногласий с электросетевой компанией и штрафов за безучетное потребление. При нарушении же указанных правил происходит следующее: представитель электросетевой компании составляет акт о безучетном потреблении электроэнергии, рассчитывает объем потребления, исходя из суммарной мощности всех подключенных приборов, и передает этот акт в энергосбыт. В энергосбытовой компании обязаны рассчитать стоимость, исходя из цены за электричество согласно действующему тарифу в данный период времени и выставить счет-квитанцию собственнику.

Удмуртский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» предупреждает собственников частных домовладений - работы по замене или переносу прибора учета электрической энергии необходимо производить только после уведомления сетевой компании о намерении заменить прибор учета и выхода специалиста сетевой компании на место для осмотра состояния прибора учета и схемы подключения. Данное уведомление направляется в письменном виде, позволяющее подтвердить факт получения. В Ижевске крупными электросетевыми организациями являются:

  • АО «Ижевские электрические сети», офис расположен по адресу: ул. Ленина, 4.

    • «Удмуртэнерго» - филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья», офис расположен по адресу: ул. Советская, 30.

Фото: media.professionali.ru

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