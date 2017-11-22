15 ноября на базе Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа стартовал межрегиональный конкурс на лучшего куратора (классного руководителя) в системе профессионального образования.
Его участники приехали из 11 регионов Приволжского федерального округа.
На конкурсе нашу республику представляет Анна Дудина, молодой преподаватель английского языка из Удмуртского социально-педагогического колледжа.
Участникам предстоит пройти многоэтапную конкурсную программу, продемонстрировав психолого-педагогические компетенции.
Итоги конкурса будут подведены 17 ноября. Призовой фонд представит Ассоциация педагогов Приволжского федерального округа.
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