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Чей классный – классный?

16 ноября
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511 3129 01.mp4.still009 Чей классный – классный?

15 ноября на базе Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа стартовал межрегиональный конкурс на лучшего куратора (классного руководителя) в системе профессионального образования.

Его участники приехали из 11 регионов Приволжского федерального округа.

На конкурсе нашу республику представляет Анна Дудина, молодой преподаватель английского языка из Удмуртского социально-педагогического колледжа.

Участникам предстоит пройти многоэтапную конкурсную программу, продемонстрировав психолого-педагогические компетенции.

Итоги конкурса будут подведены 17 ноября. Призовой фонд представит Ассоциация педагогов Приволжского федерального округа.

Метки: межрегиональный конкурс лучший куратор классный ПФО Анна Дудина Ассоциация педагогов Приволжского федерального округа Удмуртия участник

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Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

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