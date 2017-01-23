Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький ребенок, произошло в минувшую субботу, 21 января, в селе Люк Балезинского района.
Водитель автомобиля «УАЗ» - 20-летний молодой человек со стажем управления транспортными средствами 5 месяцев - совершил наезд на пешехода – мальчика 2012 года рождения. ДТП произошло в 15:55 часов напротив дома № 15, расположенного по улице Школьная села Люк, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
Отмечается, что ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть дороги. В момент ДТП мальчик находился в сопровождении бабушки. В результате наезда мальчик получил травмы и был госпитализирован.
Госавтоинспекция обращается к родителям, бабушкам и дедушкам: ребенка необходимо с раннего возраста учить ориентироваться на дороге и соблюдать ее законы. Подрастающему поколению также нужно напоминать все основные Правила дорожного движения! Родителям следует повторить с детьми основные Правила безопасного поведения на дороге и своим собственным примером ежедневно обучать юных участников дорожного движения.
Если ребенок остается со старшими членами семьи (бабушками, дедушками), нужно лишний раз провести всей семьей время с пользой – повторив основные "дорожные Правила", Правила, призванные спасти жизнь и здоровье вашего малыша.
Фото: oblast45.ru
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