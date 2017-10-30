Рискованный обгон оборвал жизнь четырехлетнего ребенка в Удмуртии. Как сообщает Первый отдел Управления ГИБДД по Удмуртии, 29 октября в 14 часов 55 минут на 47 км автодороги Ижевск – Сарапул, водитель автомобиля "Рено Логан" – 29-летняя женщина, при обгоне выехала на встречную сторону дороги и столкнулась сначала с автомобилем "Газель", затем с встречным автомобилем "Ауди Q5".
В результате ДТП пассажир автомобиля "Рено" – 4-х летний мальчик (находился в детском автокресле спереди) получил смертельную травму. Получили травмы и направлены в больницу пассажиры "Рено" - мужчина,1956 года рождения и женщина, 1958 года рождения. Отмечается, что они находились сзади, были пристегнуты ремнями безопасности.
В Госавтоинспекции напоминают, что в соответствие с пунктом 11.1. Правил дорожного движения РФ, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.
Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:
• транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;
• транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
• следующее за ним транспортное средство начало обгон;
• по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
С учетом дорожной обстановки ГИБДД МВД по Удмуртии напоминает водителям о необходимости выбора безопасной скорости движения и исключения обгонов при отсутствии достаточной видимости.
Фото: ГИБДД МВД по УР
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