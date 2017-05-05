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Четырех браконьеров задержали на Каме в Удмуртии

5 мая
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Dsc04455 Четырех браконьеров задержали на Каме в Удмуртии

Сотрудники Ижевского линейного отдела в период действия нерестового запрета на рыбную ловлю вновь задержали браконьеров. Трое из них были задержаны в районе деревни Дулесово Сарапульского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушители были обнаружены в ходе рейда на реке Кама. Житель Сарапула и два жителя деревни Дулесово грузили в автомашину незаконно выловленную рыбу с использованием запрещенного орудия лова – сетью. У браконьеров изъяты резиновая весельная лодка, сеть, а также рыба разных пород общим весом около 50 килограмм. Рыба, в количестве 114 штук, направлена на ихтиологическое исследование.

На следующий день на станции Камбарка на левом берегу реки Кама за незаконный вылов рыбы задержан 33-летний житель поселка Кама Камбарского района. Сеть и выловленная рыба в количестве 20 изъяты.

В отношении правонарушителей проводится проверка для решения вопроса о наличии в их действиях признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Фото: пресс-служба ЛПП УР

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